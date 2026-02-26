ΠΑΟΚ: Η 11άδα που θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στη ρεβάνς
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωστοποίησε την αρχική ενδεκάδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα τη αντιμετωπίσει τη Θέλτα στη Γαλικία (26/2, 22:00).
Μετά το 1-2 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ είναι στο Βίγκο, εκεί που θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (22:00, 26/2) τη Θέλτα στο Βίγκο, με στόχο την ανατροπή και την πρόκριση στους «16» του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου, με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα τους Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα και Κένι.
Από’ κει και πέρα, οι Ζαφείρης, Οζντόεβ είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Μπιάνκο, Χατσίδη και Σάντσεθ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιακουμάκη.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Σάντσεθ, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Καμαρά, Βολιάκο, Γερεμέγεφ, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ντούνγκα, Μπέρδος.
Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα, Βεσίνο, Μορίμπα, Καρέιρα, Άσπας, Σβέντμπεργκ, Ιγκλέσιας.
