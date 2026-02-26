Ώρα… Europa League για τον ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή κόντρα στη Θέλτα ο Δικέφαλος του βορρά
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 στην Τούμπα από τη Θέλτα και ψάχνει μία μεγάλη ανατροπή στο Βίγκο για να προκριθεί στη φάση των «16» του Europa League
Ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί να κάνει την υπέρβαση απόψε, βράδυ Πέμπτης (26/2, 22:00) στο Βίγκο κόντρα στη Θέλτα και να προκριθεί εκείνος στη φάση των «16» του UEFA Europa League.
O «Δικέφαλος του Βορρά» είχε ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο ματς της Τούμπας και το έργο του πλέον κόντρα στην ισπανική ομάδα είναι αρκετά δύσκολο.
Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ισοπαλία με 2-2 στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ενώ η Θέλτα με νίκη 2-0 επί της Μαγιόρκα. Στα αγωνιστικά για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, πέραν των τραυματιών Κωνσταντέλια, Πέλκα, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, ήρθαν να προστεθούν και τα προβλήματα των Παβλένκα, Τάισον και Λόβρεν, όπως και του κλινήρη, Ανέστη Μύθου. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς, με το μοναδικό θετικό να είναι η επιστροφή των Γιακουμάκη και Λουτσέσκου από την τιμωρία τους.
Οι Ισπανοί δεν μπορούν να υπολογίζουν ούτε στην αποψινή αναμέτρηση στους τραυματίες, Νούνιεθ και Σότελο, ενώ, εξαιρετικά αμφίβολος δίνεται ο βασικός στόπερ, Στάρφελτ.
Οι πιθανές ενδεκάδες στο Θέλτα – ΠΑΟΚ
Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Ρίστιτς, Αλόνσο, Ρουέντα, Λόπεθ, Μορίμπα, Καρέιρα, Άσπας, Σβέντμπεργκ, Ιγκλέσιας.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Οζντόεφ, Σάντσες, Χατσίδης, Ζαφείρης, Γιακουμάκης.
Διαιτητής: Μάρκο Γκουίντα
Βοηθοί: Τζιόρτζιο Περέτι, Τζουσέπε Περότι
4ος Βοηθός: Ματέο Μαρτσενάρο
VAR/AVAR: Μίκαελ Φάμπρι, Αλεσάντρο Ντι Πάολο.
