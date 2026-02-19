ΠΑΟΚ: Ο πρόεδρος της UEFA θα τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, θα τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά κόντρα στη Θέλτα.
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Θέλτα (19/2, 19:45) για τα playoffs του Europa League και στην αναμέτρηση θα δώσει το «παρών» ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.
Ο ισχυρός άνδρας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, θα τιμήσει τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας, καθώς θα αφήσει λουλούδια πριν τη σέντρα στη θύρα 1.
Πρόκειται για μία ξεχωριστή κίνηση, συμβολικής σημασίας στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο-καρμανιόλα στη Ρουμανία, όταν ταξίδευαν οδικώς για να φτάσουν στη Γαλλία προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα που έδινε τότε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Λυών.
