Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Στην Τούμπα με τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ και στο ΟΑΚΑ με την Πλζεν ο Παναθηναϊκός
Europa League 19 Φεβρουαρίου 2026, 08:47

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Θέλτα (19/2, 19:45) και ο Παναθηναϊκός την Πλζεν (19/2, 22:00) με στόχο τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στους «16» του Europa League.

Σύνταξη
A
A
Στη «μάχη» του Europa League επιστρέφουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος του Βορρα φιλοξενεί τη Θέλτα (19/2, 19:45) και οι Πράσινοι την Πλζεν (19/2, 22:00) και θέλουν τη νίκη στ πρώτα ματς τους, που θα τους δώσει το προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Με πολλές και σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ

Στα αγωνιστικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, ενώ όπως συνηθίζεται αποστολή δεν ανακοινώθηκε. Από την άλλη, η Θέλτα ήρθε στη χώρα μας χωρίς τον Άλβαρο Νούνιες, ενώ για λόγους τακτικής έμειναν στην Ισπανία οι Φράνκο Τσέρβι και Τζόζεφ Αϊντού.

H αποστολή της Θέλτα: Ιονούτ Ράντου, Ιβάν Βιγιάρ, Μαρκ Βιδάλ, Χάβι Ρουέδα, Όσκαρ ΜΙνγκέσα, Σέρχιο Καρέιρα, Μιχάιλο Ρίστιτς, Χάβι Ροντρίγκες, Μάνου Φερνάντες, Καρλ Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Γοέλ Λάγκο, Κάρλος Ντομίνγκες, Ιλάιξ Μορίμπα, Μιγκέλ Ρομάν, Ματίας Βεσίνο, Φερ Λόπες, Ούγκο Άλβρες, Βίλιοτ Σβέντμπεργκ, Ιάγο Άσπας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Πάμπλο Ντουράν, Φεράν Γιουτγκλά, Γιονές Ελ-Αμπντελαουί.

Με επιστροφή (;) ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χτες το πρωί (18/2) την προετοιμασία του ενόψει της σημερινής αναμέτρησης, με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα, ενώ μέρος αυτού έβγαλε και ο Φακούντο Πελίστρι. Από’ κει και πέρα, ατομικό έκαναν οι Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας. Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργο Κυριακόπουλο, προπονήθηκαν και πάλι κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του Μπενίτεθ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: O Νόμος Κατσέλη, η ψήφος των ξένων και τα νέα ορόσημα

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 19.02.26

Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά (20:00) κοντράρεται με τον Ηρακλή

Σύνταξη
Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Europa League 18.02.26

Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»

Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)
Απίστευτος! 30.01.26

«Είσαι μάγος, θυμίζεις Μέσι» – Ο Καρέτσας με νέα γκολάρα «καθάρισε» για την Γκενκ (pic, vid)

O Κωνσταντίνος Καρέτσας «καθάρισε» για την Γκενκ στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με ένα γκολ που θύμισε Λιονέλ Μέσι και μια… φουσκωμένη στατιστική σε μόλις μισή ώρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική – Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
Κινητοποιήσεις 19.02.26

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και από εκεί θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου

Σύνταξη
Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή
Μπάσκετ 19.02.26

Με το Μαρούσι για μια θέση στον τελικό ο Ολυμπιακός – O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος (19/2, 17:00) και ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες μετά (20:00) κοντράρεται με τον Ηρακλή

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης
«Είμαι αγανακτισμένος» 19.02.26

Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης

Το Βρετανικό Μουσείο αμφισβητεί δημοσίευμα που το θέλει να άλλαξε επιτοίχιες λεζάντες υπό την πίεση φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τροποποιήσεις είχαν ήδη γίνει και δεν σχετίζονται με καμία επιστολή διαμαρτυρίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Διεθνής έρευνα 19.02.26

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
