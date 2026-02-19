Στην Τούμπα με τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ και στο ΟΑΚΑ με την Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Στη «μάχη» του Europa League επιστρέφουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος του Βορρα φιλοξενεί τη Θέλτα (19/2, 19:45) και οι Πράσινοι την Πλζεν (19/2, 22:00) και θέλουν τη νίκη στ πρώτα ματς τους, που θα τους δώσει το προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Με πολλές και σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ

Στα αγωνιστικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, ενώ όπως συνηθίζεται αποστολή δεν ανακοινώθηκε. Από την άλλη, η Θέλτα ήρθε στη χώρα μας χωρίς τον Άλβαρο Νούνιες, ενώ για λόγους τακτικής έμειναν στην Ισπανία οι Φράνκο Τσέρβι και Τζόζεφ Αϊντού.

H αποστολή της Θέλτα: Ιονούτ Ράντου, Ιβάν Βιγιάρ, Μαρκ Βιδάλ, Χάβι Ρουέδα, Όσκαρ ΜΙνγκέσα, Σέρχιο Καρέιρα, Μιχάιλο Ρίστιτς, Χάβι Ροντρίγκες, Μάνου Φερνάντες, Καρλ Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Γοέλ Λάγκο, Κάρλος Ντομίνγκες, Ιλάιξ Μορίμπα, Μιγκέλ Ρομάν, Ματίας Βεσίνο, Φερ Λόπες, Ούγκο Άλβρες, Βίλιοτ Σβέντμπεργκ, Ιάγο Άσπας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Πάμπλο Ντουράν, Φεράν Γιουτγκλά, Γιονές Ελ-Αμπντελαουί.

Με επιστροφή (;) ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χτες το πρωί (18/2) την προετοιμασία του ενόψει της σημερινής αναμέτρησης, με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα, ενώ μέρος αυτού έβγαλε και ο Φακούντο Πελίστρι. Από’ κει και πέρα, ατομικό έκαναν οι Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας. Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργο Κυριακόπουλο, προπονήθηκαν και πάλι κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του Μπενίτεθ.