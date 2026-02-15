Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Super League

Το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έληξε δίχως σκορ (0-0) και η «μάχη» για τον τίτλο στη φετινή Stoiximan Super League συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Σε συνδυασμό με το χθεσινό (14/2) 0-0 του Ολυμπιακό με τον Λεβαδειακό, η βαθμολογία πλέον διαμορφώνεται ως εξής: ΑΕΚ 49 βαθμοί, Ολυμπιακός 47 και ΠΑΟΚ 46 πόντοι, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει ένα ματς λιγότερο: Αυτό με την Κηφισιά εκτός έδρας που θα το παίξει τον ερχόμενο Μάρτιο.

Πλέον, για ΑΕΚ και Ολυμπιακό απομένουν πέντε ματς μέχρι της λήξη της κανονικής περιόδου και για τον ΠΑΟΚ έξι παιχνίδια, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο στις 8 Μαρτίου.

ΑΕΚ – 49 βαθμοί:

22/02 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Ολυμπιακός – 47 βαθμοί:

21/02 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

ΠΑΟΚ – 46 βαθμοί:

22/02 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ