sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι στην Τούμπα (vid)
Ποδόσφαιρο 15 Φεβρουαρίου 2026, 21:36

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι στην Τούμπα (vid)

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στις ευκαιρίες καθώς δεν βγήκε νικητής στο μεταξύ τους ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι με τον Γιακουμάκη, ενώ η ΑΕΚ είχε δυο δοκάρια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Ντερμπάρα με τα όλα της στην Τούμπα, αλλά έλειψε το γκολ. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League χάνοντας και οι δύο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν το τρίποντο. Οι μεν έχασαν πέναλτι με τον Γιακουμάκη, οι δε είχαν δύο δοκάρια με Κοϊτά και Γιόβιτς.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Παβλένκα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ και στην άμυνα ήταν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Δίδυμο στα χαφ ήταν οι Μεϊτέ και Ζαφείρης, με τον Τάισον να κινείται πίσω από τον Γιακουμάκη και τους Ζίβκοβιτς, Χατσίδη στα άκρα.

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στα χαφ ήταν οι Μαρίν, Πινέδα, στα άκρα οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση ο Γιόβιτς με τον Βάργκα.

Μία σου και… δύο μου

Σε γενικές γραμμές το πρώτο μέρος ήταν κακό, αλλά οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να σκοράρουν. Την πρώτη και μεγαλύτερη την είχε ο ΠΑΟΚ όταν στο 10’ ο Μουκουντί έκανε χαζό πέναλτι στον Ζαφείρη, ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το μηδέν.

Στο πρώτο 20λεπτο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, με την ΑΕΚ σταδιακά να ανεβάζει την απόδοσή της και να έχει προϋπέθεσες για γκολ. Μέχρι που φτάσαμε στο 40’, όταν έχασε και την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία, με τον Κοϊτά να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι με σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ όταν ο Κοϊτά με κεφαλιά βρήκε τον Μαρίν, εκείνος παρότι άνοιξε το κοντρόλ βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα, αλλά σούταρε δίπλα από το δοκάρι.

Ανοιχτό ματς, αλλά δεν ήθελε η μπάλα

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένα κακό πλασέ του Ζίβκοβιτς από καλή θέση, ενώ στο 50′ ο Πήλιος έκανε τρομερή κούρσα, άνοιξε στον Γιόβιτς και εκείνος με πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Μεϊτέ και Μουκουντί αποχώρησαν στα επόμενα λεπτά με τραυματισμούς και το παιχνίδι χάλασε από τις πολλές διακοπές.

Στο 68′ ο Οζντόεφ αστόχησε από καλή θέση και στο 78′ η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ όταν ο Κοϊτά έφυγε στην κόντρα, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς, αλλά ο Σέρβος με τον Κεντζιόρα δίπλα του δεν έκανε καλό τελείωμα. Για να φτάσουμε στο 87′ όταν ο Μπάμπα έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά, έβγαλε σέντρα και ο Καμαρά ολομόναχος από την καρδιά της περιοχής κατάφερε να αστοχήσει. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ένωση έχασε απίθανη ευκαιρία για να κλέψει τη νίκη.

Ο Στρακόσα με τρομερό βολέ βρήκε τον Λιούμπισιτς, εκείνος έκανε γλυκιά σέντρα και ο Γιόβιτς πήρε δύσκολη κεφαλιά, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να περνά παράλληλα από την εστία. Έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος και σίγουρα είναι άδικο για τη συνολική εικόνα του ματς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η απόκρουση του Στρακόσα στο πέναλτι του Γιακουμάκη μπορεί να σημειωθεί και ως το «κλειδί» του ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Και πάλι η απόκρουση του Στρακόσα στο πέναλτι είναι η φάση του ματς καθώς εκεί θα άλλαζε όλο το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Όσμερς υπέδειξε το πέναλτι του Μουκουντί στον Ζαφείρη χωρίς VAR και γενικά είχε μία καλή διαιτησία.

VAR:

Το VAR τσέκαρε τη φάση του 33′ με το πέσιμο του Γκατσίνοβιτς στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έδωσε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (86’ Μπιάνκο), Χατσίδης (52’ Καμαρά), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί (64’ Βίντα), Ρέλβας, Πήλιος (79’ Πενράις), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (79’ Λιούμπισιτς), Γκατσίνοβιτς (64’ Κουτέσα), Γιόβιτς, Βάργκα (92’ Ζίνι)

H ΕΠΟΜΕΝΗ (21η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (22/2, 18:00)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (22/2, 20:00)

Headlines:
Markets
Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Σύνταξη
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
Μέση Ανατολή 15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του
Δείτε αναλυτικά 15.02.26

«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Σύνταξη
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
«Οδός Ηρώων» 15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αδοξο τέλος 15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολοκληρώθηκαν οι εκρηκτικές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026;
Πάμε δυνατά 15.02.26 Upd: 23:51

Ολοκληρώθηκαν οι εκρηκτικές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026;

Οι 14 καλλιτέχνες/ες που διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο για την Eurovision 2026 σε έναν μουσικό αγώνα δρόμου - Το in στον μεγάλο τελικό.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
Ελλάδα 15.02.26

Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή

«Τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματα που μας δημιουργούν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης σημειώνοντας πως οι φωτογραφίες πρέπει «να αποκτηθούν και να κατατεθούν σε επίσημο αρχειακό φορέα».

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
Αφρικανική σκόνη 15.02.26

«Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα - Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης

Υψηλές συγκεντρώσεις από την αφρικανική σκόνη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις οι μέγιστες έφτασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο της 15ης Φεβρουαρίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο