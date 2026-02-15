ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι στην Τούμπα (vid)

Ντερμπάρα με τα όλα της στην Τούμπα, αλλά έλειψε το γκολ. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League χάνοντας και οι δύο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν το τρίποντο. Οι μεν έχασαν πέναλτι με τον Γιακουμάκη, οι δε είχαν δύο δοκάρια με Κοϊτά και Γιόβιτς.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Παβλένκα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ και στην άμυνα ήταν οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Δίδυμο στα χαφ ήταν οι Μεϊτέ και Ζαφείρης, με τον Τάισον να κινείται πίσω από τον Γιακουμάκη και τους Ζίβκοβιτς, Χατσίδη στα άκρα.

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στα χαφ ήταν οι Μαρίν, Πινέδα, στα άκρα οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση ο Γιόβιτς με τον Βάργκα.

Μία σου και… δύο μου

Σε γενικές γραμμές το πρώτο μέρος ήταν κακό, αλλά οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους για να σκοράρουν. Την πρώτη και μεγαλύτερη την είχε ο ΠΑΟΚ όταν στο 10’ ο Μουκουντί έκανε χαζό πέναλτι στον Ζαφείρη, ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το μηδέν.

Στο πρώτο 20λεπτο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, με την ΑΕΚ σταδιακά να ανεβάζει την απόδοσή της και να έχει προϋπέθεσες για γκολ. Μέχρι που φτάσαμε στο 40’, όταν έχασε και την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία, με τον Κοϊτά να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι με σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ όταν ο Κοϊτά με κεφαλιά βρήκε τον Μαρίν, εκείνος παρότι άνοιξε το κοντρόλ βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα, αλλά σούταρε δίπλα από το δοκάρι.

Ανοιχτό ματς, αλλά δεν ήθελε η μπάλα

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ένα κακό πλασέ του Ζίβκοβιτς από καλή θέση, ενώ στο 50′ ο Πήλιος έκανε τρομερή κούρσα, άνοιξε στον Γιόβιτς και εκείνος με πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Μεϊτέ και Μουκουντί αποχώρησαν στα επόμενα λεπτά με τραυματισμούς και το παιχνίδι χάλασε από τις πολλές διακοπές.

Στο 68′ ο Οζντόεφ αστόχησε από καλή θέση και στο 78′ η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ όταν ο Κοϊτά έφυγε στην κόντρα, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς, αλλά ο Σέρβος με τον Κεντζιόρα δίπλα του δεν έκανε καλό τελείωμα. Για να φτάσουμε στο 87′ όταν ο Μπάμπα έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά, έβγαλε σέντρα και ο Καμαρά ολομόναχος από την καρδιά της περιοχής κατάφερε να αστοχήσει. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ένωση έχασε απίθανη ευκαιρία για να κλέψει τη νίκη.

Ο Στρακόσα με τρομερό βολέ βρήκε τον Λιούμπισιτς, εκείνος έκανε γλυκιά σέντρα και ο Γιόβιτς πήρε δύσκολη κεφαλιά, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να περνά παράλληλα από την εστία. Έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος και σίγουρα είναι άδικο για τη συνολική εικόνα του ματς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η απόκρουση του Στρακόσα στο πέναλτι του Γιακουμάκη μπορεί να σημειωθεί και ως το «κλειδί» του ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Και πάλι η απόκρουση του Στρακόσα στο πέναλτι είναι η φάση του ματς καθώς εκεί θα άλλαζε όλο το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Όσμερς υπέδειξε το πέναλτι του Μουκουντί στον Ζαφείρη χωρίς VAR και γενικά είχε μία καλή διαιτησία.

VAR:

Το VAR τσέκαρε τη φάση του 33′ με το πέσιμο του Γκατσίνοβιτς στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έδωσε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

–

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (52’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (86’ Μπιάνκο), Χατσίδης (52’ Καμαρά), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί (64’ Βίντα), Ρέλβας, Πήλιος (79’ Πενράις), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά (79’ Λιούμπισιτς), Γκατσίνοβιτς (64’ Κουτέσα), Γιόβιτς, Βάργκα (92’ Ζίνι)

H ΕΠΟΜΕΝΗ (21η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ (22/2, 18:00)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (22/2, 20:00)