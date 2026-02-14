sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14 Φεβρουαρίου 2026, 22:03

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Σε ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα καθώς το θέαμα ήταν «φτωχό», Βόλος και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, για την 21η αγωνιστική της Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 25′ από απίθανο αυτογκόλ του Κάργα, ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 53′ με τον Χουάνπι, από εκτέλεση πέναλτι η οποία προήλθε από χέρι του Σούντμπεργκ. Οι κιτρινόμαυροι αγωνίστηκαν για πάνω από μισή ώρα με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Χόνγκλα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Με την ισοπαλία αυτή ο Άρης έφτασε τους 27 βαθμούς και παραμένει 6ος στον πίνακα, ενώ ο Βόλος έφτασε τους 26 κι έτσι η διαφορά του ενός βαθμού που χωρίζει τις δύο ομάδες παρέμεινε.

Ο Κώστας Μπράτσος στην επιστροφή του στον πάγκο του Βόλου προχώρησε σε κάποιες αλλαγές στην 11άδα: Συγκεκριμένα ο Σιαμπάνης ήταν στο τέρμα, Σόρια-Φορτούνα κάλυψαν τα άκρα της άμυνας και οι Χέρμανσον-Κάργας αποτέλεσαν τα στόπερ. Από εκεί και πέρα Κόμπα-Γρόσδης ήταν το δίδυμο των χαφ και οι Τζόκα, Χουάνμπι και Λάμπρου συμπλήρωσαν την τριάδα πίσω από τον προωθημένο Μακνί.

Από την πλευρά του ο Μανόλο Χιμένεθ κατέβασε την ομάδα του με τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ αποτέλεσαν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Ολόκληρο ημίχρονο, ένα αυτογκόλ

Ελάχιστες καλές φάσεις είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, με τον Βόλο να έχει την κατοχή της μπάλας και να είναι λίγο πιο κινητικός από τον Άρη. Εν τέλει το σκορ άνοιξε στο 25′ η ομάδα του Χιμένεθ όταν σε κλέψιμο του Χόνγκλα και μεσολάβηση του Κουαμέ, ο Ντουντού που γύρισε από αριστερά στην αντεπίθεση είδε τον Κάργα που στην προσπάθειά του να διώξει, έστειλε τη μπάλα… συστημένη στην εστία της ομάδας του.

Στο υπόλοιπο του α’ μέρους ο Βόλος προσπάθησε, αλλά ο Άρης εξουδετέρωνε με άνεση τις επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων.

Πέναλτι κι αποβολή σε πέντε λεπτά κατά του Άρη

Με την έναρξη του Β’ μέρους ο Μπράτσος πέρασε στο ματς τον Μπουζούκη, την ώρα που ο Χιμένεθ έκανε περισσότερες αλλαγές, καθώς έριξε στον αγωνιστικό χώρο τους Δώνη, Αλφαρέλα (έπαιξε στην κορυφή μετά την αποχώρηση του Κουαμέ στο 62΄), και Γκαρέ.

Και πάλι το ματς ήταν μοιρασμένο με λίγες φάσεις, όμως η εικόνα άλλαξε μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Αρχικά στο 53’ο Χουάνπι ισοφάρισε σε 1-1 χάρη σε εκτέλεση πέναλτι, με την εσχάτη των ποινών να κερδίζεται τρία λεπτά πριν σε χέρι του Σούντμπεργκ σε σέντρα του Μακνί από τα δεξιά (η φάση εξετάστηκε από το VAR για οφσάιντ).

Στο 58′ τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τους Θεσσαλονικείς. Κι αυτό καθώς ο Χόνγκλα που έχασε τη μπάλα από τον Χουάνπι αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα του Σιδηρόπουλου (η πρώτη μόλις 4 λεπτά πριν), καθώς έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στην προσπάθεια να σταματήσει τον παίκτη του Βόλου.

Δοκάρι ο Βόλος και μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη

Έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα για περισσότερη από μισή ώρα ο Βόλος πήρε τα ηνία του ματς, όμως η αλήθεια είναι ότι παρότι έφτασε αρκετές φορές έξω από την περιοχή του Άρη, επί της ουσίας απείλησε ελάχιστα. Ουσιαστικά οι Βολιώτες είχαν δύο μεγάλες φάσεις, η μια στο 83′ με το δοκάρι σε πλασέ του Λάμπρου και η δεύτερη στο 90+5′ με δυνατό σουτ του Μπουζούκη που «έβγαλε» ο Αθανασιάδης με μεγάλη επέμβαση.

Από την πλευρά του ο Άρης ελάχιστες φορές κατάφερε να ξεμυτίσει με αξιώσεις από το δικό του μισό του γηπέδου και χαρακτηριστικό είναι ότι κέρδισε το πρώτο του κόρνερ στο ματς στο 87′. Τίποτα δεν άλλαξε με το 1-1 να μένειως το τέλος.

 ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Σε ένα ματς με ελάχιστες καλές ευκαιρίες, ο Χουάνπι ήταν ψύχραιμος στην εκτέλεση του πέναλτι ισοφαρίζοντας για την ομάδα του, ενώ ήταν κι εκείνος που κέρδισε την 2η κίτρινη του Χόνγκλα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Τρία γεγονότα άλλαξαν το ματς. Το ένα ήταν αυτογκόλ του Κάργα άλλαξε τελείως το παιχνίδι, σε ένα ματς που ως εκείνο το σημείο είχε ελάχιστες φάσεις και με τον Βόλο να έχει την περισσότερη ώρα τη μπάλα στα πόδια του. Το δεύτερο το πέναλτι που έκανε ο Σούντμπεργκ στο 50′ και τρίτο η ανόητη αποβολή του Χόνγκλα στο 58′.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιάννης Κάργας από πλευράς Βόλου γιατί έβαλε ένα απίθανο αυτογκόλ αν και δεν είχε ιδιαίτερη πίεση. Και ο Χόνγκλα από πλευράς Άρη, αν και στο πρώτο ημίχρονο ήταν ίσως ο καλύτερος του Άρη. Το μαρκάρισμά του πάνω στον Χουάνπι ήταν τελείως ανόητο δίνοντας δικαίωμα στον διαιτητή να τον αποβάλει.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κατόπιν υπόδειξης του βοηθού, ο Σιδηρόπουλους καταλόγισε πέναλτι στο χέρι του Σούντμπεργκ στο γύρισμα του Μακνί στο 50ο λεπτό. Στο 58′ απέβαλε τον Χόνγκλα με δεύτερη κίτρινη κάρτα, στο άτσαλο μαρκάρισμα του Χόνγκλα στον Χουάνπι που έφευγε στην αντεπίθεση. Ο έμπειρος διαιτητής ήταν κακός στον πειθαρχικό έλεγχο, κυρίως εις βάρος του Άρη, χάνοντας κάποιες κάρτες.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης τσέκαρε στη φάση του πέναλτι για τον Βόλο αν ο Μακνί ήταν θέση οφσάιντ και όπως φάνηκε από το ριπλέι ο παίκτης του Βόλου καλυπτόταν οριακά.

ΣΚΟΡΕΡ:

53’πεν. Χουάνπι – 25αυτ. Κάργας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (72′ Αμπάντα), Κόμπα (46′ Μπουζούκης), Γρόσδης, Τζόκα (90’+1′), Λάμπρου, Χουάνπι (72′ Γκονζάλες), Μακνί (60′ Ουρτάδο).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ (46′ Γκαρέ), Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν (76′ Καντεβέρε), Πέρεθ (46′ Δώνης), Ντουντού (46′ Αλφαρέλα), Κουαμέ (60′ Ρόουζ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Πανσερραϊκός – Βόλος 16:00 (Κυριακή 22/2).

Άρης – Κηφισιά 19:00 (Κυριακή 22/2).

