Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.
Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε τελικά σε δύο διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα ενόψει του σημερινού (14/2, 20.00) εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο για την 21η αγωνιστική της Super League.
Συγκεκριμένα, ο Κουαμέ πήρε τη θέση του Μορόν, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός, και ο Φρίντεκ του τιμωρημένου Τεχέρο, ενώ ο Φαντιγκά επέστρεψε στη φυσική του θέση, στο δεξί άκρο της άμυνας.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Κουαμέ.
Στον πάγκο οι: Διούδης, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Μπουσαΐντ, Καράι, Ρόουζ, Γκαρέ, Κέρκεζ, Αλφαρέλα, Δώνης, Καντεβέρε, Βοριαζίδης
Η ενδεκάδα του Βόλου ΝΠΣ, με τον Κώστα Μπράτσο να κάνει ντεμπούτο να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Γρόσδης, Τζόκα, Χουάπι, Λάμπρου, Μακνί.
Στον πάγκο οι Παπαθανασίου, Μύγας, Γκονζάλες, Μπουζούκης, Ουρτάδο, Τσοκάνης, Αμπάντα, Τριανταφύλλου, Κύρκος
