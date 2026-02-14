Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Χωρίς περιθώρια για απώλειες και με αλλαγές στην ενδεκάδα, εκ των οποίων ξεχωρίζει η παρουσία του Κουαμέ αντί του Μορόν στην κορυφή της επίθεσης, θα παραταχθεί ο Άρης στη σημερινή (14/2, 20.00) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ χρειάζεται τη νίκη, προκειμένου να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαφορά της από την πέμπτη θέση.

Εκτός από τον Κουαμέ, νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα αναμένεται να είναι και ο Δώνης, που θα πάρει τη θέση του Ντούντου στην αριστερή πλευρά της μεσαίας γραμμής. Αναγκαστικές είναι και οι αλλαγές στην άμυνα, καθώς ο Φαντιγκά θα επιστρέψει στη φυσική του θέση, στο δεξί άκρο αντί του τιμωρημένου Τεχέρο, και στο αριστερό θα ξεκινήσει ο Φρίντεκ. Ερωτηματικό αποτελεί το αν ταξίδεψαν στον Βόλο οι Καντεβέρε και Μεντίλ, καθώς ο Ισπανός τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Πώς θα παίξει ο Άρης στον Βόλο

Ο προπονητής του Άρη αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Κουαμέ, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.