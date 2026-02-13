Με δεδομένα αλλά και ερωτηματικά ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο, καθώς ο Ισπανός τεχνικός δεν ανακοίνωσε, όπως συνηθίζει άλλωστε το τελευταίο διάστημα, αποστολή. Δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Τεχέρο, ενώ πιθανότατα θα μείνουν εκτός και οι Γαλανόπουλος και Μισεουί, που δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών τους. Αντίθετα, ερωτηματικό αποτελεί το αν θα ταξιδέψουν στον Βόλο οι Καντεβέρε και Μεντίλ.

Από εκεί και πέρα, στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής, ενώ όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης

«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με την ομάδα του Βόλου Ν.Π.Σ. στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (14/02, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους. Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Άλβαρο Τεχέρο (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

* Η αποστολή του ΑΡΗ θα μεταβεί το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας».