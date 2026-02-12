Άρης: Παρελθόν ο Πέδρο Άλβαρο

Το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη –κοινή συναινέσει– λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Πέδρο Άλβαρο.

Ακόμα, πρόγραμμα αποθεραπείας ακολούθησε ο Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το σαββατιάτικο ματς με τον Βόλο. Πολύ δύσκολα θα προλάβει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και ο Μισεουί, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης για τον Πέδρο Άλβαρο

«Με την προπόνηση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για την αναμέτρηση με τον Βόλο Ν.Π.Σ. στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (14/02, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Σήμερα, Πέμπτη, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» (ασκήσεις ενεργοποίησης, αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους και τελειώματα φάσεων).

Οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκαναν -και σήμερα- ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Pedro Miguel Da Costa Alvaro και εύχεται στον Πορτογάλο αμυντικό καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».