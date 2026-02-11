Άρης: Εκτός και με τον Βόλο ο Γαλανόπουλος
Ο Κώστας Γαλανόπουλος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του και έτσι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.
Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κώστα Γαλανόπουλο για τη σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο. Ο Έλληνας μέσος ακολούθησε και σήμερα (11/2) θεραπεία, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε νοκ άουτ.
Αντίθετα, κάποιες πιθανότητες να προλάβει έχει ο Μισεουί, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του αγώνα με την ομάδα του Βόλου Ν.Π.Σ. (14/02, 20:00) στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.
Οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν τα προγράμματά τους (ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα).
Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο”)».
