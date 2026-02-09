Ο Άρης και οι πιθανότητες για την 5άδα – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου (pics)

Νέα δεδομένα για τις ομάδες που θα συμπληρώσουν τελικά την πρώτη 5άδα προέκυψαν μετά τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής της Super League. Από την αναπάντεχη νίκη του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη, σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού με 3-2 στο Παγκρήτιο, ο Άρης έχει την ευκαιρία να ελπίζει για την 5η θέση, ακόμη και στην κανονική περίοδο.

Κι αυτό προκύπτει από το βατό πρόγραμμα που έχει ο «Θεός του πολέμου» στις τελευταίες έξι αγωνιστικές και το πρόγραμμα – «βουνό» που έχουν οι Βοιωτοί.

Μέχρι και πριν την 20η αγωνιστική ήταν δύσκολο η εξαιρετική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να χάσει την 4άδα από τον Παναθηναϊκό. Πλέον μετά τα δύο παραπάνω αποτελέσματα, οι πράσινοι απέκτησαν «άλλον αέρα» στην μάχη της 4ης θέσης, τη στιγμή που ο Λεβαδειακός έχασε πολύ έδαφος, ιδίως στο ψυχολογικό κομμάτι.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έφτασε τους 32 βαθμούς και μείωσε στους 6 την απόσταση από τους Βοιωτούς που έχουν 38. Μάλιστα το τριφύλλι έχει και ματς λιγότερο, το εξ αναβολής με τον ΟΦΗ εντός, το οποίο θα δώσει στις 4 Μαρτίου

Κάπου εδώ μπαίνει και ο Άρης ο οποίος έβγαλε αήττητος ένα ακόμη ντέρμπι (0-0 με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης) και δείχνει ικανός να παίξει καλύτερα προσεχώς, τόσο λόγω των πολλών επιστροφών από τους πολλούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε σε όλη τη σεζόν, όσο και των μεταγραφών που έκανε τον Ιανουάριο.

Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πλέον το φαβορί για την 4η θέση, τότε Άρης και Λεβαδειακός είναι αυτοί που θα « μονομαχήσουν» με τις περισσότερες πιθανότητες για την 5η θέση.

Στα έξι παιχνίδια λοιπόν που απομένουν για τη λήξη της κανονικής περιόδου της Super League η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει να παίξει ένα μόνο ντέρμπι, αυτό με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο την 1η Μαρτίου την 23η αγωνιστική.

Αντιθέτως ο Λεβαδειακός έχει να υποδεχθεί το προσεχές Σάββατο (14/2) τον πληγωμένο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό που δεν έχει κανένα περιθώριο για 2η σερί απώλεια βαθμών.

Τα δύσκολα συνεχίζονται για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, καθώς την 22η και 23 αγωνιστική έχει δύο σερί εκτός έδρας ματς, με ΑΕΚ και Κηφισιά (καίγεται για την παραμονή της), ενώ την 24 θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα ενώ η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος θα κλείσει με τους Βοιωτούς να υποδέχονται τον Ατρόμητο στο ίσως πιο βατό παιχνίδι που έχουν να δώσουν.

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει και ο επαναληπτικός του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά του Λεβαδειακού.

Ο Άρης από την πλευρά τις δύο προσεχείς αγωνιστικές παίζει με τις δυο πιο ντεφορμέ ομάδες αυτή τη στιγμή στη Super League, τον Βόλο (εκτός) και τον Πανσερραϊκό (Κηφισιά). Εν συνεχεία για τους κιτρινόμαυρους έπονται ο Ατρόμητος στο Βικελίδης, ο «πεσμένος» Πανσερραϊκός εκτός και η κανονική περίοδος θα κλείσει με τον ΟΦΗ στη Θεσσαλονίκη.

Αντιλαμβάνεται κανείς πως αν ο «Θεός του πολέμου» εκμεταλλευθεί το πρόγραμμά του μπορεί αν όχι να προσπεράσει τον Λεβαδειακό στην κανονική διάρκεια, τουλάχιστον να «ροκανίσει» δραματικά την διαφορά των 12 βαθμών που τους χωρίζει αυτή τη στιγμή (38 έναντι 26). Αν το κάνει, τότε σε συνδυασμό με το φορμάτ στο 5-8 που θέλει διαίρεση βαθμών δια 2 τότε ο Άρης έχει καλές πιθανότητες να μπει στα πλέι οφ για την διεκδίκηση της 5ης θέσης που κατά πάσα πιθανότητα οδηγεί στην Ευρώπη.

Όλα αυτά φυσικά είναι σε θεωρητικό επίπεδο για τις δύο ομάδες και όλα θα κριθούν στο χόρτο. Άλλωστε για την 5άδα δεν μπορεί κανείς να ξεγράψει και τις ομάδες που βρίσκονται παρακάτω, ιδίως τον ΟΦΗ που το τελευταίο διάστημα είναι πολύ ανεβασμένος.

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα έως το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League