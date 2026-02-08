sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Χιμένεθ: «H ομάδα τα έδωσε όλα, όμως η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα»
Ποδόσφαιρο 08 Φεβρουαρίου 2026

Χιμένεθ: «H ομάδα τα έδωσε όλα, όμως η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αν και τόνισε πως οι παίκτες του τα έδωσαν όλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από την ισοπαλία.

Σύνταξη
Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 20η αγωνιστική της Super League και ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το παιχνίδι μίλησε στο flash interview και δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.

Ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός πως οι κίτρινοι δεν έχουν ηττηθεί σε κανένα ντέρμπι εντός έδρας την εφετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιμένεθ:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ήρθε να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάρουμε τη νίκη, με πιο χαρακτηριστική την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα τα έδωσε όλα στο γήπεδο, όμως για εμένα η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά αποκτήματα που αγωνίστηκαν απόψε, έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί μας. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βασίζεται σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το 100% του εαυτού τους».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ πρόσθεσε:

Για το παιχνίδι: «Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με μια ισοπαλία στην έδρα μας, ακόμη και να έχουμε παίξει με μια καλή ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ. Είχαμε στο τέλος του αγώνα μια μεγάλη ευκαιρία για να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες, όμως οι περισσότερες ήρθαν από δικά μας λάθη στο κέντρο. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κρατήσαμε το μηδέν στην άμυνα, πάνω σε αυτό θα πατήσουμε για την συνέχεια και θα χτίσουμε. Οι παίκτες μου ήταν όλοι εξαιρετικοί και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει παντού αυτοματοποιημένα και είναι έτοιμη. Θεωρώ πως είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Με λίγη τύχη, αν είχε μπει το γκολ του Φαμπιάνο, θα λέαμε άλλα τώρα. Θέλαμε να προσφέρουμε μια νίκη στον κόσμο μας και γι’αυτό τον λόγο ζητάμε συγνώμη, γιατί θεωρούμε πως στα εντός έδρας ,τουλάχιστον, θα πρέπει να παίρνουμε την νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου».

Για Κουαμέ και Γκαρέ:

«Το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες πως τον Χειμώνα είναι δύσκοολο να βρούμε ακριβώς όλους τους παίκτες με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Είμαι υποχρεωμένος να δουλέψω με όσους έχω και όσους έρθουν και να πάρω το 100% από όλους. Προσπάθησαν όλα τα παιδιά, όμως έχουμε να δώσουμε πολλά ακόμη».

Για τα λάθη:

«Από την προσωπική μου εμπειρία, είτε ως παίκτης, είτε ως ποπονητής, πάρα πολλές φορές μπορούμε να επικεντρωθούμε στα λάθη και ίσως να πρέπει να αναλύσουμε το τι οδήγησε τους παίκτες μας να κάνουν αυτά τα λάθη. Η ποιοτητα του ΠΑΟΚ σήμερα μας οδήγησε στο να κάνουμε αυτά τα λάθη. Θέλω να ξεκινάμε το παιχνίδι μας από πίσω. Αυτό μου αρέσει. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε μια αποτελεσματική πίεση, λόγω της ταχύτητας και της έντασης των παικτών του. Θεωρώ επομένως πως ο ΠΑΟΚ μας οδήγησε στα ατομικά μας λάθη».

Σύνταξη
Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

Βάιος Μπαλάφας
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο «Βικελίδης»

Άρης και ΠΑΟΚ είχαν λίγες καλές στιγμές στο ντέρμπι του «Βικελίδης», ενώ όταν χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Αθανασιάδης και Παβλένκα είχαν σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί γκολ (0-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Με δύο γκολ στο 84′ και το 93′ από Μπερνάρντο Σίλβα και Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τη γκολάρα του Σομποσλάι (74′) και… απέδρασε από το «Άνφιλντ» με ένα ιστορικό «διπλό» που την διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Σύνταξη
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε
Κόσμος 08.02.26

Η Ισπανία νομιμοποίησε πάνω από μισό εκατομμύριο μετανάστες το 2005 – Και η οικονομία ωφελήθηκε

Η Ισπανία προχωρά σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, επιδιώκοντας να ενισχύσει την οικονομία, να μειώσει την αδήλωτη εργασία και να προωθήσει την κοινωνική ένταξη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης
Συνεργάτης της Ματσάδο 08.02.26

Αποφυλάκιση κρατουμένων στη Βενεζουέλα: Ελεύθερος ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγετικό μέλος της αντιπολίτευσης

Μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, στενός συνεργάτης της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αποφυλακίστηκε την Κυριακή, ένα μήνα μετά την έναρξη αποφυλακίσεων πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη – Αγωνιώδεις έρευνες

Μεταξύ των νεκρών στην Τρίπολη του Λιβάνου είναι ένα παιδί και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;
Πολιτική θέση 08.02.26

Γιατί ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να εμφανιστεί με ένα τζάκετ Carhartt που σχεδίασε η σύζυγός του;

Καθώς αντιμετώπιζε το κρύο και μια μεγάλη χιονοθύελλα, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκε με ένα μπουφάν Carhartt, ειδική παραγγελία για τον ίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της συζύγου του, Ράμα Ντουβάτζι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
