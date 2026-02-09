Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε στη μάχη της 4ης θέσης

Ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίποντο στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Super League, με «χρυσό» σκόρερ τον Βιθέντε Ταμπόρδα και «ανάσανε», λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι πράσινοι νίκησαν για πρώτη φορά ντέρμπι τη φετινή χρονιά και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Λεβαδειακού από τον ΟΦΗ, μειώνοντας τη διαφορά από την 4η θέση στους 6 βαθμούς, έχοντας μάλιστα και ένα ματς λιγότερο κόντρα στους Κρητικούς.

Το τριφύλλι έχει και ένα ματς παραπάνω να δώσει, αλλά και πιο εύκολο πρόγραμμα από τον Λεβαδειακό, καθώς οι Βοιωτοί έχουν στις επόμενες έξι αγωνιστικές να κοντραριστούν με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό!

Αξίζει να σημειωθεί πως την επόμενη αγωνιστική ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός την ΑΕΛ, με το τριφύλλι να έχει την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο.

Η βαθμολογία της Super League:

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 32

6. Αρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας 16

14. Πανσερραϊκός 8

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων μέχρι το φινάλε:

Λεβαδειακός

Ολυμπιακός (εντός έδρας)

ΑΕΚ (εκτός έδρας)

Κηφισιά (εκτός έδρας)

Παναθηναϊκός (εντός έδρας)

ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)

Ατρόμητος (εντός έδρας)

Παναθηναϊκός

ΑΕΛ Novibet (εντός έδρας)

ΟΦΗ (εκτός έδρας)

Άρης (εντός έδρας)

Λεβαδειακός (εκτός έδρας)

Παναιτωλικός (εντός έδρας)

Αστέρας AKTOR (εκτός έδρας)

ΟΦΗ (εντός έδρας εξ’ αναβολής)