«Σπάει» όλα τα ρεκόρ ο Λεβαδειακός και γράφει ιστορία
Ο Λεβαδειακός σπάει όλα τα κοντέρ στη φετινή Stoiximan Super League
- Το Ισραήλ έπληξε τον Λίβανο - Λέει ότι σκότωσε αξιωματούχο και μέλος της Χεζμπολάχ
- Πονοκέφαλος για Όρμπαν - Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza προηγείται με οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στην Ουγγαρία
- Τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας: Τούμπαρε νταλίκα – ψυγείο
- Δουδωνής: Εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν
Ο Λεβαδειακός νίκησε και τον Αστέρα με σκορ 3-1 και η τετράδα δείχνει να πλησιάζει αρκετά για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Πλέον είναι ξεκάθαρο φαβορί για τα play offs 1-4 της Super League έναντι του 5ου Παναθηναϊκού.
Η ομάδα της Βοιωτίας σπάει τα κοντέρ και οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Ο Λεβαδειακός παραμένει αήττητος για έβδομο συνεχόμενο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, με απολογισμό πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες.
Ένα σερί που τον φέρνει μία «ανάσα» από το ιστορικό του ρεκόρ στη Stoiximan Super League, το οποίο κρατά από τη σεζόν 2017-18, όταν είχε μείνει αήττητος για οκτώ αγώνες (τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες) υπό την καθοδήγηση του Ζοζέ Ανιγκό.
O Λεβαδειακός και ένα σπουδαίο επίτευγμα
Επίσης, οι Βοιωτοί, με τα τρία τέρματα επί του Αστέρα, έχουν πλέον 15 συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος με τουλάχιστον ένα γκολ, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου!
Στο γενικότερο πλαίσιο της Stoiximan Super League, το απόλυτο ρεκόρ συνεχόμενων αναμετρήσεων με γκολ ανήκει στον Παναθηναϊκό, με 57 παιχνίδια την περίοδο 1963-1965, ωστόσο για τον Λεβαδειακό το επίτευγμα έχει ξεχωριστή σημασία.
- Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
- «Δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Αλ Αχλί ο Νταμς» (vid)
- ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
- ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό
- Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
- Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
- O «die hard» Ολυμπιακός, οι τρεις πρωταγωνιστές και το «δώρο» του Μουκουντί
- Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις