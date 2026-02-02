«Σπάει» όλα τα ρεκόρ ο Λεβαδειακός και γράφει ιστορία

Ο Λεβαδειακός νίκησε και τον Αστέρα με σκορ 3-1 και η τετράδα δείχνει να πλησιάζει αρκετά για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Πλέον είναι ξεκάθαρο φαβορί για τα play offs 1-4 της Super League έναντι του 5ου Παναθηναϊκού.

Η ομάδα της Βοιωτίας σπάει τα κοντέρ και οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Ο Λεβαδειακός παραμένει αήττητος για έβδομο συνεχόμενο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, με απολογισμό πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες.

Ένα σερί που τον φέρνει μία «ανάσα» από το ιστορικό του ρεκόρ στη Stoiximan Super League, το οποίο κρατά από τη σεζόν 2017-18, όταν είχε μείνει αήττητος για οκτώ αγώνες (τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες) υπό την καθοδήγηση του Ζοζέ Ανιγκό.

O Λεβαδειακός και ένα σπουδαίο επίτευγμα

Επίσης, οι Βοιωτοί, με τα τρία τέρματα επί του Αστέρα, έχουν πλέον 15 συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος με τουλάχιστον ένα γκολ, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου!

Στο γενικότερο πλαίσιο της Stoiximan Super League, το απόλυτο ρεκόρ συνεχόμενων αναμετρήσεων με γκολ ανήκει στον Παναθηναϊκό, με 57 παιχνίδια την περίοδο 1963-1965, ωστόσο για τον Λεβαδειακό το επίτευγμα έχει ξεχωριστή σημασία.