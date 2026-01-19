Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Τριάρα ο Λεβαδειακός στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, τεσσάρα ο Παναθηναϊκός… κατακέφαλα από την ΑΕΚ και η πραγματικότητα όσον αφορά τη μάχη της 4ης θέσης ανάμεσα σε Βοιωτούς και «τριφύλλι» διαμορφώνεται όλο και πιο αισιόδοξα για τους πρώτους και όλο και πιο ζοφερά για τους δεύτερους.

Μετά την ολοκλήρωση και της 17ης αγωνιστικής η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παρέμεινε στους 25. Με τον «αστερίσκο» φυσικά τους ενός αγώνα λιγότερου για τον Παναθηναϊκό, αυτόν με τον ΟΦΗ εντός που έχει αναβληθεί.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν ακόμη 9 αγωνιστικές προκειμένου να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος της Super League, με το «τριφύλλι» να έχει… σύμμαχό του ότι ο Λεβαδειακός έχει να παίξει και με τους πέντε μεγάλους και γενικότερα έχει δύσκολο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα οι δυο τους αναμετρώνται την 24η αγωνιστική στη Λιβαδειά, ενώ οι Βοιωτοί έχουν ακόμη να πάνε σε Βικελίδης (την προσεχή αγωνιστική), να υποδεχθούν τον Ολυμπιακό, να παίξουν εκτός με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, ενώ θα ταξιδέψουν και ως το Ηράκλειο προκειμένου να αντιμετωπίσούν τον ΟΦΗ.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, μεταξύ άλλων, έχει να παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (την προσεχή αγωνιστική), να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» (20η αγωνιστική), να πάει στην Κρήτη για τον ΟΦΗ, να υποδεχθεί τον Άρη και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου να κοντραριστεί με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Εκτός από το πρόγραμμα μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να τεθεί είναι η συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τρεις διοργανώσεις, καθώς οι πράσινοι εκτός από το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, συνεχίζουν και στην Ευρώπη. «Βραχνά» που δεν έχει να αντιμετωπίσει ο Λεβαδειακός ο οποίος μετέχει σε δύο διοργανώσεις. Με τη διάκριση στο πρωτάθλημα να έχει χαθεί ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του οφείλουν να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν στο Europa League και αυτή η καταπόνηση ίσως παίξει ρόλο στην μάχη της 4ης θέσης στη Super League.

Προφανώς και όλα είναι ανοιχτά για το ποιος από τους δύο πράσινους θα «κόψει το νήμα» για το 1-4, ωστόσο βάσει της εικόνας των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή το μομέντουμ είναι ξεκάθαρα με τον Λεβαδειακό, έστω και αν το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι δεδομένα πολλαπλάσιο. Όλα φυσικά θα κριθούν στο χορτάρι…

Το πρόγραμμα της Super League ως το φινάλε της κανονικής περιόδου

18η (25/1)

Άρης-Λεβαδειακός

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

19 (1/2)

Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός- Κηφισιά

20η (8/2)

ΟΦΗ-Λεβαδειακός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

21η (15/2)

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός- ΑΕΛ

22η (22/2)

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

ΑΕΚ-Λεβαδειακός

23η (28/2-1/3)

Κηφισιά-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Άρης

24η (8/3)

Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

25η (15/3)

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός

26η (22/3)

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός-Ατρόμητος

* Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ματς λιγότερο από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (4/3).