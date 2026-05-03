Η Ιορδανία βομβάρδισε περιοχές στην επαρχία Σουέιντα στη Συρία

Η πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας χτύπησε στόχους εντός του εδάφους της Συρίας αλλά και κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, χωρίς να γίνει γνωστό αν τα υπόλοιπα χτυπήματα έγιναν σε συριακό ή ιορδανικό έδαφος.

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Ιορδανίας πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον δικτύων που εικάζεται ότι διακινούν ναρκωτικά και όπλα στις περιοχές Σαχμπά και Μαλχ, κοντά στα σύνορα Συρίας-Ιορδανίας. Βίντεο δείχνουν την Εθνική Φρουρά, μια παραστρατιωτική ομάδα των Δρούζων, να πυροβολεί με αντιαεροπορικά όπλα κατά των αεροσκαφών.

<br />

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν στόχους που ανήκουν σε εμπόρους όπλων και ναρκωτικών στα βόρεια σύνορα του βασιλείου. Δήλωσαν ότι η επιχείρηση αποσκοπεί στην αποτροπή της εισόδου ναρκωτικών και όπλων στο ιορδανικό έδαφος, στοχεύοντας εργοστάσια, εργαστήρια και αποθήκες από τα οποία οι έμποροι αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους.

Η Ιορδανία επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει αποφασιστική, προληπτική και αποτρεπτική δράση έναντι οποιασδήποτε απειλής για την εθνική της ασφάλεια και κυριαρχία.

Aεροπορικές επιδρομές της Ιορδανίας στην Αλ Μουφτάρα, στη δυτική επαρχία Σουάιντα, πόλης υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης. Οι αεροπορικές επιδρομές της Ιορδανίας είναι οι πιο έντονες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον λαθρεμπόρων. Πολλές πηγές στη Νταρά ανέφεραν τουλάχιστον μία αεροπορική επιδρομή εντός της επαρχίας.

Μέχρι στιγμής έχουν πληγεί 5 τοποθεσίες. Μία από τις τοποθεσίες που κρίθηκε ασφαλής για έρευνα δεν περιείχε τίποτα στο εσωτερικό της, ενώ χτυπήθηκε και μια αγροικία.

Τι αναφέρει ο στρατός της Ιορδανίας για τις επιθέσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιορδανικού Στρατού, η «επιχείρηση αποσκοπεί στην αποτροπή της εισόδου ναρκωτικών και όπλων στο ιορδανικό έδαφος και στοχεύει σε εργοστάσια, εργαστήρια και αποθήκες από τα οποία οι διακινητές όπλων και ναρκωτικών ξεκινούν τις δραστηριότητές τους προς το ιορδανικό έδαφος. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη μέγιστη ακρίβεια, βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών και επιχειρησιακών στοιχείων.

Οι Ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή προληπτική, αποφασιστική και αποτρεπτική στάση τους απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ιορδανίας».

Τι αναφέρει το κρατικό πρακτορείο Petra

Οι Ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις διεξήγαγαν, τα ξημερώματα της Κυριακής αποτρεπτική επιχείρηση, η οποία είχε ως στόχο μια σειρά από τοποθεσίες που ανήκουν σε διακινητές όπλων και ναρκωτικών στο βόρειο συνοριακό μέτωπο του Βασιλείου.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν στο Petra ότι οι ομάδες αυτές «υιοθετούν νέα πρότυπα δράσης, εκμεταλλευόμενες τις καιρικές συνθήκες και τις τρέχουσες περιφερειακές συνθήκες για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών τους, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των προσπαθειών λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών έχει σημειώσει αξιοσημείωτη αύξηση, γεγονός που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις συνοριακές δυνάμεις καθώς και για τους σχηματισμούς και τις μονάδες που τις υποστηρίζουν στην εκτέλεση του καθήκοντός τους».

Οι Ιορδανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προληπτικά, αποφασιστικά και αποτρεπτικά κάθε απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία του Βασιλείου και θα αφιερώσουν τις δυνατότητες και τους πόρους τους για να την αντιμετωπίσουν με πλήρη δύναμη και αποφασιστικότητα.