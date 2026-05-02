Ηλίας Γκότσης: Δέχτηκα πρόταση να συμμετέχω σε ριάλιτι του εξωτερικού που θα με διεκδικούσαν άνδρες

Ο Ηλίας Γκότσης μίλησε για μια τηλεοπτική πρόταση που, όπως είπε, του είχε γίνει στο παρελθόν και την οποία δεν περίμενε. Ο personal trainer αναφέρθηκε στα σενάρια που τον ήθελαν να συμμετέχει στο Bachelor, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ελληνική εκδοχή του ριάλιτι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη κρούση.

Η πραγματική έκπληξη, όμως, ήρθε όταν αποκάλυψε πως κάποιος που του συστήθηκε ως παραγωγός τού είχε προτείνει να πάρει μέρος σε Bachelor του εξωτερικού, όπου -όπως του είπε- θα τον διεκδικούσαν άνδρες. Παρότι η αμοιβή που του ανέφερε ήταν ιδιαίτερα υψηλή, από 300.000 έως 500.000 ευρώ, ο ίδιος δεν μπήκε καν στη διαδικασία να το εξετάσει σοβαρά.

«Δεν θα το έκανα»

«Για το Bachelor δεν μου είχε γίνει πρόταση, όχι. Μου το είχαν πει φίλοι μου, ότι το είχαν δηλαδή ακούσει και το είχαν βγάλει σαν είδηση, αλλά δεν μου ‘χε γίνει πρόταση ποτέ. Δεν θα το έκανα όμως», δήλωσε αρχικά o Ηλίας Γκότσης στην εκπομπή Στην αγκαλιά του Φάνη.

«Τώρα που το σκέφτομαι, όταν ήμουν ταξίδι στην Κρήτη, δεν ξέρω αν ισχύει γιατί δεν το έψαξα ποτέ, μου είχαν κάνει πρόταση για να πάω σε Bachelor του εξωτερικού που θα με διεκδικούσαν άνδρες. Μου είχαν πει και πολύ καλά λεφτά αλλά δεν πήγα», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Αυτό μου το είπε ένας άνθρωπος, μου ‘πε ότι είναι παραγωγός και θα γίνει στο εξωτερικό, τώρα αν είναι παπ@τζα όλο αυτό δεν το ξέρω. Δεν το έψαξα ποτέ, σου λέω τι έγινε», πρόσθεσε o Ηλίας Γκότσης.

Η αναφορά του στα χρήματα ήταν από τα σημεία που ξεχώρισαν. Όπως είπε, η πρόταση συνοδευόταν από ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, χωρίς όμως αυτό να τον κάνει να αλλάξει στάση: «Μου είχε πει ότι είναι πολύ καλά τα λεφτά, σε τι εύρος και τέτοια, αλλά δεν συνέχισα καν την κουβέντα. Ήταν 300.000 με 500.000 ευρώ».

Παρότι τα χρήματα ήταν πολλά, ο Ηλίας Γκότσης δεν θέλησε να προχωρήσει τη συζήτηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο project δεν τον αφορούσε. Με αφορμή την κουβέντα για την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα, σχολίασε: «Πλέον δεν βγάζω λεφτά από το ωραίος», τόνισε o Ηλίας Γκότσης.