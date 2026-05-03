Μαζικές περικοπές στο ΒΒC: Καταργούνται 2.000 θέσεις εργασίας
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 00:30

Μαζικές περικοπές στο ΒΒC: Καταργούνται 2.000 θέσεις εργασίας

Το προσωπικό προειδοποίησε ότι οι ειδησεογραφικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περικοπές 15%, πάνω από τον στόχο του 10% για ολόκληρο το BBC.

Σύνταξη
Το ειδησεογραφικό τμήμα του BBC πρόκειται να μειώσει τα λετουργικά κόστη κατά 15%, κάτι που είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο, ενώ το προσωπικό έχει ενημερωθεί ότι αναμένει μεγάλο αριθμό απολύσεων.

O Ματ Μπρίτιν, πρώην κορυφαίο στέλεχος της Google, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του νέου γενικού διευθυντή της εταιρείας από τις 18 Μαΐου

Το τμήμα, στο οποίο εργάζεται περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου του προσωπικού του BBC, επιβαρύνεται με έναν από τους υψηλότερους στόχους μείωσης κόστους, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να περικόψει έως και 2.000 θέσεις εργασίας, στη μεγαλύτερη μείωση του μεγέθους του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα εδώ και 15 χρόνια.

Τον περασμένο μήνα, το προσωπικό ενημερώθηκε ότι, κατά μέσο όρο σε όλο το BBC, περίπου το 10% των 21.500 υπαλλήλων της εταιρείας θα επηρεάζονταν στο πλαίσιο ενός σχεδίου μείωσης κόστους ύψους 600 εκατομμυρίων λιρών, αλλά δεν ήταν σαφές εκείνη την εποχή ότι οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες θα έβλεπαν ακόμη μεγαλύτερες περικοπές.

Νέος γενικός διευθυντής στο BBC

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο Ματ Μπρίτιν, πρώην κορυφαίο στέλεχος της Google, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του νέου γενικού διευθυντή της εταιρείας από τις 18 Μαΐου.

Ο διορισμός του ήρθε μετά την παραίτηση του Τιμ Ντέιβι τον Νοέμβριο, έπειτα από έντονα αμφισβητούμενους ισχυρισμούς περί μεροληψίας από πρώην σύμβουλο της εταιρείας.

Ακολούθησε επίσης η συγγνώμη του BBC για τον τρόπο με τον οποίο είχε επεξεργαστεί μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μηνύσει την εταιρεία.

Περικοπές σε όλα τα τμήματα του BBC

Το προσωπικό σε τμήματα σε όλο το BBC ενημερώνεται για το επίπεδο των περικοπών, με λεπτομέρειες να ανακοινώνονται τον Ιούνιο, ενώ όσοι επηρεάζονται θα ενημερωθούν τον Σεπτέμβριο.

Κατά τη διάρκεια βιντεοσύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με το προσωπικό του BBC News, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 300 υπάλληλοι, ειπώθηκε στο προσωπικό να αναμένει σημαντικά μεγαλύτερες περικοπές από τον πανεθνικό στόχο του 10% του BBC.

Το BBC News έχει πληγεί σοβαρά από γύρους περικοπών τα τελευταία χρόνια.

Ο Ρίτσαρντ Μπέρτζες, διευθυντής ειδήσεων και περιεχομένου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για περισσότερους από 800 δημοσιογράφους, δήλωσε στην βιντεοκλήση ότι ολόκληρο το τμήμα ειδήσεων αναμένεται να κάνει περικοπές κόστους «περίπου 15%», με τις περικοπές θέσεων εργασίας να αποτελούν κύριο στόχο.

Η εταιρεία δαπάνησε 324 εκατομμύρια λίρες σε ειδήσεις και επικαιρότητα κατά το έτος που έληξε στα τέλη Μαρτίου 2025, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να αντιστοιχεί σε μισθούς, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του BBC.

Μισθολογικά κόστη

«Ειλικρινά, το μεγαλύτερο μέρος των αποθεματικών μας πηγαίνει σε έξοδα προσωπικού», είπε ο διευθυντής ειδήσεων στου εργαζόμενους του οργανισμού. «[Οι περικοπές θα είναι] το 15% της συνολικής εισροής χρημάτων. Τα χρήματα δεν κατευθύνονται μόνο σε μισθοδοσία, καθώς έχουμε και άλλα πράγματα, αν και αποτελούν την πλειοψηφία. Τελικά, [το 10% είναι] ένα ποσοστό για ολόκληρο το BBC, αλλά αυτό δεν λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους απλώς δεν είναι δυνατό να γίνουν περικοπές».

«Και έτσι, κατά συνέπεια, στους τομείς όπου είναι δυνατόν να γίνουν περικοπές, καταλήγει να είναι ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό. Σε όλες τις ειδησεογραφικές πηγές, αυτό το ποσοστό του 15% είναι αρκετά σταθερό στους περισσότερους τομείς ειδήσεων.»

Σε μια άλλη ενημέρωση, η Κέρις Μπράιτ, επικεφαλής εξυπηρέτησης πελατών του BBC, ρωτήθηκε επίσης ποια τμήματα ενδέχεται να στοχοποιηθούν περισσότερο.

Η Μπράιτ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ηγεσία της ομάδας μάρκετινγκ και κοινού και της μονάδας τελών αδειοδότησης, δήλωσε στο προσωπικό ότι αυτές οι ομάδες αποφέρουν σημαντικά περισσότερα έσοδα από ό,τι κοστίζει η λειτουργία τους, όταν σκεφτόμαστε πού οι περικοπές θα μπορούσαν να επηρεάσουν περισσότερο.

Αντιθέτως, είπε ότι σε μια επιχείρηση όπως το BBC News «η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του κυκλικού διαγράμματος [κόστους] θα ήταν κόστος προσωπικού».

Προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων για το BBC

Ο Μπέρτζες δήλωσε ότι, πέρα ​​από το ζήτημα των περικοπών προσωπικού, η διοίκηση «θα εξετάσει πολύ προσεκτικά πού μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις».

Μεταξύ των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που ασχολούνται με εκπομπές μακριά από στούντιο, υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να υπάρχει μια ώθηση για την εισαγωγή κιτ κινητής δημοσιογραφίας, ώστε να μειωθεί η χρήση σχετικά ακριβών δορυφορικών οχημάτων και ειδικών συνεργείων.

Στο ραδιόφωνο, το προσωπικό φοβάται ότι οι τοπικές υπηρεσίες, ειδικά εκείνες που μεταδίδονται σε ώρες της ημέρας με μικρό κοινό, θα ενοποιηθούν σε μια ραδιοφωνική μετάδοση σε ολόκληρο το δίκτυο, όπως έχει παρατηρηθεί στο εμπορικό ραδιόφωνο.

Πέρυσι, η Global σταμάτησε όλες τις τοπικές εκπομπές στις ραδιοφωνικές της μάρκες Heart, Smooth και Capital στην Αγγλία, στο πλαίσιο ενός σχεδίου μείωσης του κόστους για τη μετάβαση σε μια «στρατηγική των εθνών», με όλες τις εκπομπές να μεταδίδονται από το Λονδίνο.

Το BBC έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα εξοικονόμησης κόστους, όπως η μείωση των μετακινήσεων κατά 40% και η σημαντική μείωση των δαπανών για συμβούλους, συνέδρια, εκδηλώσεις και βραβεία.

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις ενημερώσεις του προσωπικού ήταν το ζήτημα της κατανομής του αναμενόμενου κόστους από το υψηλότερα αμειβόμενο προσωπικό μέσω αναδιάρθρωσης και περικοπών μισθών.

Πέρυσι, ο δημόσιος βραχίονας του BBC απασχολούσε 237 στελέχη που κατατάσσονταν ως ανώτερα στελέχη του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία αμείβονταν από 100.000 λίρες έως περισσότερες από 350.000 λίρες, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση του οργανισμού.

Επιπλέον, το BBC δαπάνησε 140 εκατομμύρια λίρες σε υπαλλήλους με ρόλους στον αέρα, οι οποίοι θεωρούνται προσωπικό όπου το 80% ή περισσότερο του χρόνου τους αφιερώνεται στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

πηγή: ΟΤ

Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Νέες απειλές 02.05.26

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων κατά της ηγεσίας της Κούβας, το Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα είναι η επόμενη». Και πως στέλνει στις ακτές το αεροπλανοφόρο Lincoln, «μόλις τελειώσει με το Ιράν».

Σύνταξη
Κόσμος 02.05.26

Οι ΗΠΑ είχαν 68.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία μόνιμα τοποθετημένους στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη στα τέλη του περασμένου έτους, με περίπου 36.400 να βρίσκονται στη Γερμανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν 02.05.26

Η κατάρρευση της αεροπορικής εταιρείας Spirit μετά τον διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου στο Ιράν θα κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Κόσμος 02.05.26

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί φέρεται ότι υπέστη καρδιακή κρίση ευρισκόμενη στη φυλακή. Έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Ιράν, όπου η κατάστασή της κρίνεται «ασταθής».

Σύνταξη
Κόσμος 02.05.26

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Σύνταξη
Και 7 τραυματίες 02.05.26

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Σύνταξη
Αδιέξοδο 02.05.26 Upd: 00:49

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα - Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κλίμα δυσαρέσκειας 02.05.26

Προβληματική οικονομία, περιορισμοί στο διαδίκτυο, κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, πτώση των ποσοστών του προέδρου Πούτιν: η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται στη Ρωσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Σύνταξη
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Σύνταξη
Μπάσκετ 02.05.26

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Μπάσκετ 02.05.26

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Ελλάδα 02.05.26

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Stories 02.05.26

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
Βίντεο 02.05.26

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Σύνταξη
