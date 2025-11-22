BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ένας ανεξάρτητος διευθυντής στο διοικητικό συμβούλιο του BBC, ο Σουμίτ Μπανέρτζι, παραιτήθηκε την Παρασκευή, εξαιτίας αυτού που το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο χαρακτήρισε «λανθασμένη επεξεργασία ομιλίας» του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει το BBC με αγωγή 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Σουμίτ Μπανέρτζι υπηρετεί επίσης στο διοικητικό συμβούλιο του ινδικού ομίλου Reliance Industries και είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας διαχείρισης Booz & Company. Η παραίτησή του ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας του, ανέφερε το BBC.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό τμήμα του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, στην επιστολή παραίτησής του ο Μπανέρτζι δήλωνε αναστατωμένος για ζητήματα διακυβέρνησης στην κορυφή της εταιρείας. Επίσης, ανέφερε ότι δεν είχε ερωτηθεί για τα γεγονότα που οδήγησαν στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύνουσας συμβούλου του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες.

Οι άλλες παραιτήσεις

Οι Ντέιβι και Τέρνες παραιτήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου από το BBC μετά από κατηγορίες για μεροληψία στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο επεξεργάστηκε ομιλία του Τραμπ που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου 2021, πριν οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο κτίριο του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον.

Το BBC ζήτησε συγγνώμη στις 13 Νοεμβρίου για το πώς το ειδησεογραφικό του πρόγραμμα «Panorama» είχε επεξεργαστεί το υλικό της ομιλίας του Τραμπ. Ωστόσο δήλωσε ότι δεν υπήρχε νομική βάση για να το μηνύσει για δυσφήμιση.

Το BBC χρηματοδοτείται κυρίως από τα βρετανικά νοικοκυριά, με μια ετήσια χρέωση 174,50 λιρών. Το ποσό αυτό χρεώνεται στα νοικοκυριά που παρακολουθούν ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα από οποιονδήποτε ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο του BBC.