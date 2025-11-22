newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 00:20

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ένας ανεξάρτητος διευθυντής στο διοικητικό συμβούλιο του BBC, ο Σουμίτ Μπανέρτζι, παραιτήθηκε την Παρασκευή, εξαιτίας αυτού που το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο χαρακτήρισε «λανθασμένη επεξεργασία ομιλίας» του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει το BBC με αγωγή 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Σουμίτ Μπανέρτζι υπηρετεί επίσης στο διοικητικό συμβούλιο του ινδικού ομίλου Reliance Industries και είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας διαχείρισης Booz & Company. Η παραίτησή του ήρθε λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας του, ανέφερε το BBC.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό τμήμα του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, στην επιστολή παραίτησής του ο Μπανέρτζι δήλωνε αναστατωμένος για ζητήματα διακυβέρνησης στην κορυφή της εταιρείας. Επίσης, ανέφερε ότι δεν είχε ερωτηθεί για τα γεγονότα που οδήγησαν στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύνουσας συμβούλου του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες.

Οι άλλες παραιτήσεις

Οι Ντέιβι και Τέρνες παραιτήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου από το BBC μετά από κατηγορίες για μεροληψία στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο επεξεργάστηκε ομιλία του Τραμπ που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου 2021, πριν οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο κτίριο του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον.

Το BBC ζήτησε συγγνώμη στις 13 Νοεμβρίου για το πώς το ειδησεογραφικό του πρόγραμμα «Panorama» είχε επεξεργαστεί το υλικό της ομιλίας του Τραμπ. Ωστόσο δήλωσε ότι δεν υπήρχε νομική βάση για να το μηνύσει για δυσφήμιση.

Το BBC χρηματοδοτείται κυρίως από τα βρετανικά νοικοκυριά, με μια ετήσια χρέωση 174,50 λιρών. Το ποσό αυτό χρεώνεται στα νοικοκυριά που παρακολουθούν ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα από οποιονδήποτε ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο του BBC.

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια σχολική τάξη μαθητών δημοτικού που είχε βγει για πεζοπορία. Η αρκούδα άφησε πίσω της έντεκα τραυματίες με δύο άτομα να χαροπαλεύουν

Σύνταξη
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία
Κομισιόν 21.11.25

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσαν από κοινού οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια μέρα πριν την συνεδρίαση σε σχέση με το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
Κόσμος 21.11.25

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
Ημέρα των Ευχαριστιών... 21.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα πρέπει να υπογραφεί την Πέμπτη, αυξάνοντας την πίεση προς το Κίεβο. «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή» είπε.

Σύνταξη
Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό
Χρυσές δουλειές 21.11.25

Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ βρίσκονται ανάμεσα σε έναν μακρύ κατάλογο ιδρυμάτων που έχουν συνεργασίες με τα κορυφαία αμυντικά πανεπιστήμια της Κίνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
«Σαφάρι του Σεράγεβο» 21.11.25

Ο Βούτσιτς καταγγέλλεται από ερευνητή δημοσιογράφο ότι κατά την πολιορκία του Σεράγεβο, στα χρόνια του πολέμου, υπήρξε ελεύθερος σκοπευτής. Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Σέρβος πρόεδρος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»
Δύσκολες μέρες 21.11.25

Δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω των πιέσεων που δέχεται να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Euroleague 21.11.25

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Σύνταξη
Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Σενάρια επιστροφής του Ασράφ Χακίμι στη Ρεάλ, «πυροδότησε» ο ατζέντης του νυν παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν με τις δηλώσεις του για ενδεχόμενη επιστροφή του πελάτη του στη «βασίλισσα».

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

Σύνταξη
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Σύνταξη
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Αύξηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 21.11.25

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Σύνταξη
