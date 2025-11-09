Σφοδρές επικρίσεις για παραπλάνηση του κοινού οδήγησαν σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του BBC. Ο γενικός διευθυντής, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, μετά την αποκάλυψη ότι ένα ντοκιμαντέρ του Panorama αλλοίωνε μέσω μοντάζ ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η διπλή παραίτηση ήρθε ως αποτέλεσμα της οργής του Λευκού Οίκου για το ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε πριν τις εκλογές των ΗΠΑ, στο οποίο το BBC Panorama ένώσε δύο αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι παρότρυνε την εισβολή στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε μέσω εσωτερικού υπομνήματος του κολοσσού, που διέρρευσε στην εφημερίδα Telegraph.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό το απόγευμα της Κυριακής (9/11), ο Τιμ Ντέιβι τόνισε ότι η παραίτησή του ήταν «απολύτως» δική του απόφαση και δήλωσε: «Έγιναν λάθη και ως γενικός διευθυντής οφείλω να αναλάβω την ύστατη ευθύνη».

Το υπόμνημα είχε συντάξει ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής δεοντολογίας του βρετανικού δικτύου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιούνιο.

Η επιστολή παραίτησης του γενικού διευθυντή του BBC

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποφάσισα να αποχωρήσω από το BBC ύστερα από 20 χρόνια. Η απόφαση αυτή είναι αποκλειστικά δική μου, και παραμένω βαθύτατα ευγνώμων προς τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για τη σταθερή και ομόφωνη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου – συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών.

Βρίσκομαι σε συζητήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ακριβή χρόνο της αποχώρησής μου, ώστε να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση σε νέο διάδοχο μέσα στους επόμενους μήνες.

«Όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, το BBC δεν είναι τέλειο — οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπόλογοι»

Βασικό μου μέλημα είναι οι έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνοδεύουν αυτή τη θέση επί τόσα χρόνια, σε τόσο τεταμένες εποχές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω στον διάδοχό μου τον χρόνο να συμβάλει στον σχεδιασμό της επόμενης Χάρτας.

Σε αυτούς τους ολοένα και πιο πολωμένους καιρούς, το BBC έχει μοναδική αξία και εκφράζει το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Συμβάλλει στο να παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο ένας τόπος καλοσύνης, ανεκτικότητας και περιέργειας. Όπως όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί, το BBC δεν είναι τέλειο — οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί, διαφανείς και υπόλογοι. Αν και δεν είναι ο μοναδικός λόγος, η τρέχουσα συζήτηση γύρω από το BBC News αναπόφευκτα συνέβαλε στην απόφασή μου.

Συνολικά, το BBC αποδίδει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και, ως γενικός διευθυντής, οφείλω να αναλάβω την ύστατη ευθύνη».