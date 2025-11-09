newspaper
09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
Αποκοιμήθηκε ο Τραμπ σε ενημέρωση στο Οβάλ Γραφείο; – Εικόνες τον έπιασαν να «ξεκουράζει» τα μάτια του
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 10:57

Αποκοιμήθηκε ο Τραμπ σε ενημέρωση στο Οβάλ Γραφείο; – Εικόνες τον έπιασαν να «ξεκουράζει» τα μάτια του

Φωτογραφικές κάμερες απαθανάτισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει κλειστά τα μάτια του σε ενημέρωση στο Οβάλ Γραφείο

Εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ που φαίνεται να κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης στο Οβάλ Γραφείο αυτή την εβδομάδα, έκαναν το γύρο των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης αυτό το Σαββατοκύριακο.

Με δυσκολία παρέμεινε ξύπνιος ο Τραμπ

Ο Τραμπ συμμετείχε σε μια ενημέρωση την Πέμπτη σχετικά με τη μείωση των τιμών για δημοφιλή φάρμακα απώλειας βάρους, μιλώντας μαζί με άλλους αξιωματούχους.

Σε ορισμένες στιγμές, τα μάτια του Τραμπ φαινόταν κλειστά, ενώ σε άλλες φαινόταν να δυσκολεύεται να τα κρατήσει ανοιχτά. Σε ορισμένα σημεία, έτριβε τα μάτια του, ανέφερε το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. REUTERS/Jonathan Ernst

Οι εικόνες προκάλεσαν άμεση κριτική προς τον Τραμπ. Το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, ενός από τους κορυφαίους αντιπάλους του προέδρου, δημοσίευσε εικόνες από την εκδήλωση και έγραψε: «Ο ΝΤΟΖΙ ΝΤΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕ».

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, δήλωσε σε ανακοίνωση προς το CNN ότι «ο Πρόεδρος δεν κοιμόταν. Στην πραγματικότητα, μίλησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ανακοίνωσης και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Η ανακοίνωση αυτή αφορά μια ιστορική μείωση των τιμών δύο φαρμάκων που βοηθούν τους Αμερικανούς που πάσχουν από διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία και άλλες ασθένειες. Η ανακοίνωση αυτή του Προέδρου Τραμπ θα εξοικονομήσει σημαντικό χρηματικό ποσό και θα σώσει αμέτρητες αμερικανικές ζωές, αλλά τα αποτυχημένα, φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης προτιμούν να προωθούν μια άχρηστη αφήγηση αντί να την καλύψουν».

Ο Τραμπ εμφανίζεται τακτικά δημόσια και συμμετέχει σε μακρές συνεντεύξεις με δημοσιογράφους.

Η κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου

Οι ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του Τραμπ συνεχίζονται από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει ορκιστεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Ο 79χρονος πρόεδρος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία κατά τη διάρκεια ενός ιατρικού ελέγχου στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, χωρίς να εξηγήσει το λόγο.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν τον Τραμπ για πρήξιμο στα πόδια του και του διέγνωσαν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Πρόκειται για μια πάθηση στην οποία οι βαλβίδες μέσα σε ορισμένες φλέβες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση ή συγκέντρωση αίματος στις φλέβες.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την έλλειψη σφριγηλότητας, αποκαλώντας τον «Sleepy Joe» (Νυσταγμένος Τζο) στις εκλογές του περασμένου έτους και συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί αυτό το παρατσούκλι.

