Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε σήμερα να εννοηθεί έναν πιθανό συμβιβασμό για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο με το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πρότεινε οι Ρεπουμπλικανοί να δώσουν τα χρήματα, που τώρα πηγαίνουν στις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας μέσω του νομοσχεδίου Affordable Care Act, να δοθούν απευθείας στους δικαιούχους.

«Προτείνω στους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας σχετικά με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που επί του παρόντος λαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες που απλά ρουφούν χρήματα, διασώζοντας το κακό πρόγραμμα Healthcare μέσω του ObamaCare, αυτά να σταλούν απευθείας στους ανθρώπους ώστε να μπορούν να αγοράσουν από μόνοι τους καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, αλλά και να περισσέψουν χρήματα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Και πρόσθεσε: «Με άλλα λόγια, να πάρουμε από τις ΜΕΓΑΛΕΣ, ΚΑΚΕΣ Ασφαλιστικές Εταιρείες, να τα δώσουμε στον κόσμο και, για κάθε δολάριο που δαπανάται, να τερματίσουμε το χειρότερο σύστημα υγείας οπουδήποτε στον κόσμο, το ObamaCare. Άσχετο με αυτό, πρέπει επίσης να καταργήσουμε το filibuster!».

Η ανάρτηση του Τραμπ

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον μηχανισμό που θα εφαρμοζόταν, ούτε για το ακριβές ύψος των ποσών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προτείνει ένα πιθανό «deal» για να προχωρήσουν τα πράγματα

Η δήλωση του Τραμπ έγινε ενώ η πολιτική αντιπαράθεση για το shutdown -το μεγαλύτερο της ιστορίας των ΗΠΑ- έχει «παγώσει» μέρος της ομοσπονδιακής διοίκησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προτείνει ένα πιθανό «deal» για να προχωρήσουν τα πράγματα, εστιάζοντας στην αμφισβήτηση του ObamaCare και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τις οποίες κατηγορεί ότι εκμεταλλεύονται το σύστημα. Το αν αυτή η πρόταση θα γίνει νόμος ή θα μείνει απλά μια πολιτική ιδέα, μένει να φανεί.