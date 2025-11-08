38 ημέρες χωρίς κυβέρνηση: Ουρές στις ΗΠΑ για δωρεάν τρόφιμα στο μεγαλύτερο shutdown της ιστορίας

Ουρές χιλιομέτρων σχημάτισαν εκατοντάδες αυτοκίνητα στην πόλη City of Industry στην Καλιφόρνια λόγω του shutdown με τους ανθρώπους να περιμένουν ώρες προκειμένου να πάρουν δωρεάν τρόφιμα.

Η δημοσιονομική παράλυση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού εισέρχεται πλέον στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί στο προηγούμενο shutdown το 2019, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ το οποίο είχε κρατήσει 35 ημέρες.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown Hundreds of cars queue in California’s City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn — AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025

Τραμπ: Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει το shutdown

Δεν γνωρίζω πόσο θα κρατήσει» το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με το αδιέξοδο να παραμένει στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών από τις αρχές Οκτώβρη.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η διάρκεια του shutdown (δημοσιονομική παράλυση) «θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των Δημοκρατικών» το επόμενο διάστημα.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για να συμφωνήσουν σχετικά με τον προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τις αερομεταφορές.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί να διαπραγματευθεί με τους Δημοκρατικούς σχετικά με τα αιτήματά τους για τη διάσωση των επιδοτήσεων ασφαλίσεων Υγείας, μέχρι να συμφωνήσουν να επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.