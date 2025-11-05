view
05 Νοεμβρίου 2025 | 09:07
Για 36η μέρα σε shutdown οι ΗΠΑ – Συνεχίζεται το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Για πάνω από ένα μήνα οι ΗΠΑ παραμένουν σε «κλοιό» shutdown με το δημοσιονομικό αδιέξοδο να συνεχίζεται

Σύνταξη
Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Ευερέθιστο έντερο: Η διατροφή «φάρμακο», σύμφωνα με την επιστήμη

Στην 36η συνεχόμενη ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, εισήλθαν την Τετάρτη (5/11) οι ΗΠΑ, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του μακρύτερου shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο είχε καταγραφεί το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ για 36η μέρα

Από την 1η Οκτωβρίου και την λήξη του, ως τότε, υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Οι πιθανότητες να τερματιστεί σύντομα το shutdown φαίνονται αβέβαιες, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ότι «δεν θα εκβιαστεί» από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι απαιτούν διαπραγματεύσεις για την παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act που λήγει, αναφέρει το Euronews.

Επαναλαμβάνοντας τη θέση των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί μόνο όταν η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Δημοκρατικοί «έχουν χάσει τον δρόμο τους» και προέβλεψε ότι τελικά θα υποκύψουν στους Ρεπουμπλικάνους.

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν», είπε ο Τραμπ. «Και αν δεν ψηφίσουν, είναι δικό τους πρόβλημα».

Επί του παρόντος, και τα δύο σώματα του Κογκρέσου ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, δεν διαθέτουν τις 60 ψήφους που απαιτούνται για την έγκριση του πακέτου προϋπολογισμού στη Γερουσία, το ανώτερο σώμα, γεγονός που δίνει στους Δημοκρατικούς κάποιο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών
05.11.25

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την είδηση του θανάτου Σαμπέρ Καζέμι, ο οποίος αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Σύνταξη
Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα
05.11.25

Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Ο θάνατος της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με ρόπαλο και αιχμηρά εργαλεία.

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος
05.11.25

Η πρόεδρος του Μεξικού δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση – Άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και της έπιασε το στήθος

Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
«Η Γερμανία είναι ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία
05.11.25

«Είμαστε ο οίκος ανοχής της Ευρώπης»: Η Πρόεδρος της Bundestag ενάντια στην πορνεία

Η πρόεδρος της Bundestag ζήτησε την απαγόρευση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Η πολιτικός επέκρινε με έντονα λόγια την κατάσταση στη Γερμανία

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Το αιώνιο δίλημμα για την ανθρωπότητα
05.11.25

Κ. Θ. Δημαράς: Η τραμπάλα

Το αδιάκοπο πάει κι έλα ανάμεσα στον θετικισμό και την μυστικόπαθη διάθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;
05.11.25

Κλιματική καταστροφή, εμπόλεμες συγκρούσεις και οικονομική κρίση: Τι φοβούνται περισσότερο οι Ευρωπαίοι;

Σε μια ΕΕ που ταλανίζεται από πολιτική αστάθεια, κοινωνική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν πρωτοφανή απαισιοδοξία για το μέλλον της δημοκρατίας και της ίδιας της ηπείρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε
05.11.25

Η απίστευτη «σύνδεση» του Ράφα Μπενίτεθ με τη Μάλμε

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ τον συνδέει μια απίστευτη ιστορία με τη σουηδική ομάδα.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
