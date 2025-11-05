Για 36η μέρα σε shutdown οι ΗΠΑ – Συνεχίζεται το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Στην 36η συνεχόμενη ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, εισήλθαν την Τετάρτη (5/11) οι ΗΠΑ, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του μακρύτερου shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο είχε καταγραφεί το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ για 36η μέρα

Από την 1η Οκτωβρίου και την λήξη του, ως τότε, υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Οι πιθανότητες να τερματιστεί σύντομα το shutdown φαίνονται αβέβαιες, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ότι «δεν θα εκβιαστεί» από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι απαιτούν διαπραγματεύσεις για την παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act που λήγει, αναφέρει το Euronews.

Επαναλαμβάνοντας τη θέση των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί μόνο όταν η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Δημοκρατικοί «έχουν χάσει τον δρόμο τους» και προέβλεψε ότι τελικά θα υποκύψουν στους Ρεπουμπλικάνους.

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν», είπε ο Τραμπ. «Και αν δεν ψηφίσουν, είναι δικό τους πρόβλημα».

Επί του παρόντος, και τα δύο σώματα του Κογκρέσου ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, δεν διαθέτουν τις 60 ψήφους που απαιτούνται για την έγκριση του πακέτου προϋπολογισμού στη Γερουσία, το ανώτερο σώμα, γεγονός που δίνει στους Δημοκρατικούς κάποιο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.