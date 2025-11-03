newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025 | 22:40

ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η επισιτιστική βοήθεια που λαμβάνουν 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί θα είναι μειωμένη τον Νοέμβριο, λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, που συνεχίζεται εδώ και έναν μήνα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Το πρόγραμμα αφορά έναν στους οκτώ Αμερικανούς.

Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει 4,65 δισεκ. δολάρια από ένα ταμείο εκτάκτων αναγκών για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα SNAP (πρώην «κουπόνια τροφίμων), καλύπτοντας έτσι περίπου το 50% των αναγκών των επιλέξιμων νοικοκυριών, ανέφερε στέλεχος του υπουργείου Γεωργίας σε δικαστικά έγγραφα.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές διέταξαν την περασμένη εβδομάδα την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει έκτακτους πόρους για να συνεχιστεί το πρόγραμμα SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα έχει έλλειψη πόρων έπειτα από έναν μήνα shutdown του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν καταφέρνουν να συνεννοηθούν για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και επιρρίπτουν τις ευθύνες οι μεν στους δε.

O Τραμπ δήλωσε πως δεν θέλει να πεινούν οι Αμερικανοί

Ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει τους αναγκαίους πόρους, εφόσον το κρίνουν τα δικαστήρια, λέγοντας ότι «δεν θέλει να πεινούν οι Αμερικανοί».

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατηγόρησε την Κυριακή τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ότι «εργαλειοποιούν την πείνα» των 42 εκατομμυρίων δικαιούχων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα SNAP κοστίζει 8,5-9 δισεκ. μηνιαίως και αφορά Αμερικανούς το εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τα 1.632 δολάρια τον μήνα, για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή τα 2.215 δολάρια για ένα ζευγάρι, στις περισσότερες περιοχές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»
Πρόταση του Μπεν - Γκβιρ 03.11.25

Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή του Ισραήλ το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»

Το σχετικό νομοσχέδιο υποστηρίζουν τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ, τι απαιτείται για να γίνει νόμος του Ισραήλ

Σύνταξη
Ιταλία: Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων
Ρώμη 03.11.25

Συνεχίζεται η προσπάθεια διάσωσης εργάτη στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στη Ρώμη για την διάσωση του εγκλωβισμένου εργάτη που βρίσκεται στα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων που κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας στην Ιταλία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση – βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ – Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας
Χάος στα αεροδρόμια 03.11.25

Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση-βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ - Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν - Ο υπουργός Μεταφορών δεν αποκλείει το κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Τουρκία 03.11.25

Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Έβερτον, για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
Από το χωριό Ζαρός 03.11.25

«Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» - Ηλικιωμένη στο in για Βορίζια

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο