Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατηγόρησε χθες Κυριακή τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το ρεπουμπλικανικό κόμμα πως αποφάσισαν να «χρησιμοποιήσουν σαν όπλο την πείνα» κάπου 42 εκατομμυρίων Αμερικανών, οι οποίοι στερούνται πλέον δημόσιο πρόγραμμα κουπονιών για την αγορά τροφίμων, εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Michael A. McCoy, επάνω, ο Χακίμ Τζέφρις).

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN, κατήγγειλε πως οι ρεπουμπλικάνοι, που έχουν την πλειοψηφία των εδρών και στα δυο σώματα του Κογκρέσου, δεν έχουν πρόθεση να βάλουν τέλος στο shutdown, που διαρκεί σχεδόν πέντε εβδομάδες κι έχει ήδη στοιχίσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία.

Hakeem Jeffries did a good job calling out Mike Johnson for saying on CNN yesterday that Republicans are willing to starve 40 million American women, children, seniors, and families just to put pressure on Democrats. pic.twitter.com/K68PvtkVMJ — Mike Nellis (@MikeNellis) October 31, 2025

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν ενέσκηψε η δημοσιονομική παράλυση, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν για την υιοθέτηση νέου προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους και αλληλοκατηγορούνται διαρκώς, επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη για το παρατεινόμενο αδιέξοδο.

Οι δημοκρατικοί αξιώνουν την παράταση των φοροαπαλλαγών στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης της ασφάλισης υγείας νοικοκυριών με χαμηλά ως μεσαία έσοδα, καθώς οδεύουν να λήξουν στο τέλος της χρονιάς. Οι ρεπουμπλικάνοι καταγγέλλουν αδικαιολόγητη παρακώλυση της αντιπολίτευσης.

«Θέλουμε να ανοίξουμε ξανά την κυβέρνηση, θέλουμε να υιοθετήσουμε δικομματική συμφωνία για τις δαπάνες που θα βελτιώσουν αληθινά τη ζωή των απλών Αμερικανών», είπε ο Χακίμ Τζέφρις στην εκπομπή State of the Union του CNN.

«Είναι πολύ λυπηρό το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ρεπουμπλικάνοι αποφάσισαν να μετατρέψουν σε όπλο την πείνα και να αναστείλουν το πρόγραμμα SNAP (σ.σ. κουπόνια για την αγορά τροφίμων) ενώ δυο ομοσπονδιακά δικαστήρια αποφάνθηκαν με σαφήνεια πως κανένας σε αυτήν τη χώρα δεν θα έπρεπε να στερηθεί τη βοήθεια για την αγορά τροφίμων», συνέχισε, αναφερόμενος σε απόφαση της δικαιοσύνης που διέταξε να συνεχιστεί το πρόγραμμα — το οποίο ανεστάλη προχθές Σάββατο.

Ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει πως βούλησή του είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό, όμως, εν αναμονή, δεκάδες εκατομμύρια πολίτες στερούνται κρίσιμες ενισχύσεις.

Ο Μάικ Τζόνσον, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, είπε από την πλευρά του στο Fox News πως καμιά πλευρά «δεν πρόκειται να καταγάγει πολιτική νίκη». «Ο αμερικανικός λαός υποφέρει», τόνισε και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «παίζει με τη φωτιά».

Το κόμμα του προέδρου Τραμπ διαθέτει την πλειοψηφία και στα δυο σώματα του Κογκρέσου. Ομως ο κανονισμός της Γερουσίας προβλέπει πως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την υιοθέτηση προϋπολογισμού και, κατά συνέπεια, οι ρεπουμπλικάνοι χρειάζονται την υποστήριξη μέρους τουλάχιστον των δημοκρατικών.

Πηγή: ΑΠΕ