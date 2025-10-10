Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει την απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων, καθώς συνεχίζεται η μάχη για το «κλείσιμο» της κυβέρνησης ή shutdown.

«Οι RIF έχουν ξεκινήσει», έγραψε ο Ράσελ Βοτ, διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, στο X.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε απειλήσει να χρησιμοποιήσει το κλείσιμο της κυβέρνησης για να εκδώσει RIF, που σημαίνει «μείωση του προσωπικού» (reduction of force), για να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

The RIFs have begun. — Russ Vought (@russvought) October 10, 2025

Σύμφωνα με το BBC, ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού επιβεβαίωσε ότι οι απολύσεις έχουν ξεκινήσει και «είναι σημαντικές», αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων που πρόκειται να απολυθούν.

Η απάντηση στης απολύσεις

Η Αμερικανική Ένωση Κυβερνητικών Υπαλλήλων (AFGE) καταδίκασε τις προγραμματισμένες απολύσεις και ζήτησε να τερματιστεί το κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Είναι ντροπιαστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε το κλείσιμο της κυβέρνησης ως δικαιολογία για να απολύσει παράνομα χιλιάδες υπαλλήλους που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες σε κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της AFGE, Έβερετ Κέλι.

«Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν κουραστεί να χρησιμοποιούνται ως πιόνια για τα πολιτικά και προσωπικά οφέλη των εκλεγμένων και μη εκλεγμένων ηγετών», δήλωσε.

«Είναι καιρός το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του και να διαπραγματευτεί αμέσως το τέλος αυτού του shutdown».

🗣 “Talk is cheap!” —— President Everett Kelley, @AFGENational Union Today, we’re delivering our petition and reading our demands to Veterans Affairs Secretary Collins: respect veterans, respect unions, respect care. Veterans’ rights aren’t up for grabs. #UnionStrongForVets pic.twitter.com/aQBK1MNIvv — SEIU (@SEIU) September 23, 2025

10 μέρες shutdown

Το «κλείσιμο» της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης για να κρατήσουν την κυβέρνηση σε λειτουργία.

Η σημαντική μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού αποτελεί μακροπρόθεσμη προτεραιότητα για τον Βοτ. Ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος του προϋπολογισμού δεν έκρυψαν ότι θα εκμεταλλευτούν τη μοναδική ευκαιρία που τους παρέχει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης για να προχωρήσουν σε περαιτέρω απολύσεις.

Στις 2 Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι συναντήθηκε με τον Βοτ «για να καθορίσει ποιες από τις πολλές δημοκρατικές υπηρεσίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πολιτικές απάτες, συνιστά να καταργηθούν και αν αυτές οι περικοπές θα είναι προσωρινές ή μόνιμες».