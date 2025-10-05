newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
05 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

«Στον πάγο» βάζει η κυβέρνηση Τραμπ τα κονδύλια που προορίζονται για έργα και προτεραιότητες των Δημοκρατικών προσπαθώντας να αυξήσει την πίεση ώστε να ψηφιστεί η χρηματοδότηση που θα βάλει πάλι σε λειτουργία πάλι την αμερικανική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα σφίγγει περισσότερο τον κλοιό ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει στην απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία, όπως αναφέρει το Reuters.

Οι απολύσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ θα ξεκινήσει μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου για τον τερματισμό του shutdown «δεν οδηγούν πουθενά» είπε ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

«Εάν ο πρόεδρος αποφασίσει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούν πουθενά, τότε θα αρχίσουν οι απολύσεις. Αλλά νομίζω ότι όλοι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι όταν κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στις αρχές της εβδομάδας, θα μπορέσουμε να κάνουμε τους Δημοκρατικούς να καταλάβουν ότι είναι απλώς κοινή λογική να αποφεύγουν τέτοιες απολύσεις».

Ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής πίεσης, χαρακτήρισε τις απολύσεις ως «απολύσεις Δημοκρατικών», λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Όποιος απολύθηκε, αυτό οφείλεται στους Δημοκρατικούς».

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και οι μη κρίσιμες υπηρεσίες έχουν διακοπεί από την Τετάρτη το πρωί, όταν έληξε η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους απαιτούν την παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act που λήγουν και άλλων χρηματοδοτήσεων για την υγειονομική περίθαλψη προτού υποστηρίξουν οποιαδήποτε συμφωνία για την λειτουργία της κυβέρνησης.

Νέα Υόρκη: «Πολιτική εκδίκηση»

Το πρώτο πλήγμα του παγώματος των ομοσπονδιακών κονδυλίων έγινε στη Νέα Υόρκη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρακρατεί 18 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών για μεγάλα έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη (DEI).

Η κυβέρνηση παγώνει τα κονδύλια που θα χρηματοδοτήσουν τη συνέχιση της κατασκευής της γραμμής του μετρό της Νέας Υόρκης κατά μήκος της Δεύτερης Λεωφόρου, δήλωσε στην Wall Street Journal την Τετάρτη ο Ράσελ Βόουτ, διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου. Τα κονδύλια που μπαίνουν στον πάγο αφορούν το Έργο της Σήραγγας του ποταμού Χάντσον, που κατασκευάζονται νέες σήραγγες για τα τρένα του προαστιακού που θα διασχίζουν τον ποταμό .

«Περίπου 18 δισ. δολάρια σε έργα υποδομών της Νέας Υόρκης έχουν ανασταλεί για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν θα ρέει βάσει αντισυνταγματικών αρχών DEI» τόνισε ο Βόουτ.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, δήλωσε ότι η δέσμευση των κονδυλίων από την κυβέρνηση Τραμπ είναι «πολιτική εκδίκηση» εναντίον της πολιτείας της, η οποία διοικείται από τους Δημοκρατικούς, λόγω του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, και ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Hakeem Jeffries, και οι δύο από τη Νέα Υόρκη, ηγούνται των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό εκ μέρους των Δημοκρατικών. Ο γερουσιαστής Dick Durbin από το Ιλινόις είναι ο δεύτερος υψηλότερος σε βαθμό Δημοκρατικός στη Γερουσία.

Σειρά έχει το Σικάγο

Το δεύτερο χτύπημα της κυβέρνησης Τραμπ ανακοινώθηκε την Παρασκευή δια στόματος Βόουτ που είπε ότι δεσμεύθηκαν 2,1 δισ. δολάρια που προορίζονταν για τη χρηματοδότηση έργων του μετρό στο Σικάγο.

Τα κεφάλαια μπήκαν στο συρτάρι για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση δεν θα διατεθεί μέσω συμβάσεων που βασίζονται σε φυλετικά κριτήρια, είπε ο Βόουτ.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έστειλε επιστολές στην Αρχή Μεταφορών του Σικάγου ενημερώνοντας την υπηρεσία ότι θα διενεργήσει ελέγχους των έργων.

«Αυτές οι κριτικές αξιολογήσεις έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι δεν θα δαπανηθούν επιπλέον ομοσπονδιακά κονδύλια για διακριτικές, παράνομες και σπάταλες πρακτικές σύναψης συμβάσεων» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Αντιδράσεις και από τους Ρεπουμπλικάνους

Η δέσμευση των κονδυλίων για τις πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς έχει προκαλέσει ανησυχίες στους κεντρώους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, οι οποίοι φοβούνται ότι η ενίσχυση του διχασμού θα κάνει πιο δύσκολη την έξοδο από την τρέχουσα κυβερνητική κρίση.

«Θα δημιουργηθεί ένα κλίμα κακής πίστης που θα μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Πρέπει να είναι πολύ συνετοί», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος συμμετέχει σε ανεπίσημες διακομματικές συνομιλίες για τον τερματισμό της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικάνων προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να καταλήξει να φέρει το βάρος της ευθύνης για το κλείσιμο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το μήνυμα των ψηφοφόρων

Την ίδια ώρα οι δημοσκοπήσεις στέλνουν περίπου το ίδιο μήνυμα. Αν και τα δύο κόμματα φαίνεται ότι χάνουν την υποστήριξη των ψηφοφόρων ωστόσο όλο και περισσότεροι Αμερικανοί φαίνονται έτοιμοι, τουλάχιστον προς το παρόν, να ρίξουν την ευθύνη στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο ελέγχει και τις δύο αίθουσες του Κογκρέσου.

Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Marist, το PBS News και το NPR στα τέλη Σεπτεμβρίου, πριν από το κλείσιμο της κυβέρνησης, έδειξε ότι το 31% των ερωτηθέντων θα κατηγορούσε εξίσου και τις δύο πλευρές, ενώ το 38% δήλωσε ότι θα θεωρούσε υπεύθυνους τους Ρεπουμπλικάνους και το 27% ότι θα κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς.

Πηγή: ot.gr

