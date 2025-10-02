newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τι σημαίνει το shutdown της κυβέρνησης ΗΠΑ για τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 02 Οκτωβρίου 2025 | 00:30

Τι σημαίνει το shutdown της κυβέρνησης ΗΠΑ για τις αγορές

Τα shutdown των κυβερνητικών υπηρεσιών έχουν συνήθως αμελητέο αντίκτυπο στις αγορές – Ωστόσο, είναι καθοριστικός ο χρόνος κατά τον οποίο αυτά συμβαίνουν

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Φωτιά έχουν πάρει τα σενάρια στους κόλπους των επενδυτών γύρω από τις επιπτώσεις του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης (shutdown) στις αγορές.

Παρόλο που τα lockdown των κυβερνητικών υπηρεσιών έχουν συνήθως αμελητέο αντίκτυπο στις κεφαλαιαγορές, είναι καθοριστικός ο χρόνος κατά τον οποίο αυτά συμβαίνουν.

Ενα πρώτο απτό παράδειγμα είναι η καθυστέρηση που συνεπάγεται το shutdown στη δημοσιοποίηση κρίσιμων στοιχείων τόσο για τους επενδυτές όσο και για τη Fed, όπως αυτά για την απασχόληση που επρόκειτο να ανακοινωθούν την Παρασκευή. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να αξιοποιήσει το shutdown για να επιβάλει χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Απουσία σαφούς πορείας προς μια συμφωνία, είναι επίσης ασαφές για πόσο καιρό το αδιέξοδο θα κρατήσει κλειστά τα ομοσπονδιακά γραφεία. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, έλαβε χώρα ένα μερικό κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, που ήταν και το μεγαλύτερο στην ιστορία.

REUTERS/Brian Snyder

Τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου σημείωσαν εμφανή αστάθεια την Τετάρτη.

Επίσης, ο χρυσός -που συνήθως θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικών ή γεωπολιτικών αναταραχών- έφτασε στο 39ο ιστορικό υψηλό του φέτος.

Τα παγκόσμια κρατικά ομόλογα υποχώρησαν, ωστόσο η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαπραγματεύτηκε 4 μονάδες βάσης χαμηλότερα μετά από μια απροσδόκητη μείωση των ιδιωτικών μισθοδοσιών.

Κοιτώντας έξω από τις ΗΠΑ

Το κλείσιμο της οικονομίας προσθέτει ανησυχίες σχετικά με την θεσμική αξιοπιστία, τη δημοσιονομική θέση και τη «δυσλειτουργία» των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Λουκ Μπαρτόλομιου, αναπληρωτή επικεφαλής οικονομολόγο στο Αμπερντίν.

«Σίγουρα με εντυπωσιάζει το πόσο πολιτικό κεφάλαιο φαίνεται να είναι διατεθειμένη να δαπανήσει η κυβέρνηση Τραμπ για τη μεταρρύθμιση, αν μπορώ να το θέσω έτσι, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, επηρεάζοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα», δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη.

Ο οικονομολόγος εκτιμά πως «η Fed είναι τελικά ο βασικός θεσμός για τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Έτσι, το μακροπρόθεσμο ασφάλιστρο βρίσκεται υπό πίεση και θα περίμενα ότι αυτό το θέμα θα συνεχιστεί», πρόσθεσε – αλλά σημείωσε ότι «θα εκπλαγεί αν η αγορά τελικά δεν το αγνοήσει αυτό».

Ο Neil Birrell, επικεφαλής επενδύσεων στην βρετανική επενδυτική εταιρεία Premier Miton, δήλωσε ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο είναι πιθανό να μετριάσει το κλίμα ανάληψης κινδύνου στις παγκόσμιες αγορές: «Με τις αγορές ομολόγων να αντιδρούν στις ακραίες απαιτήσεις δανεισμού της κυβέρνησης, τα πιστωτικά spreads να είναι περιορισμένα και τις αγορές μετοχών κοντά σε υψηλά με αμείλικτες αποτιμήσεις, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επενδυτές στρέφονται σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια όταν έρχεται ένα αρνητικό γεγονός, όπως το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιαδήποτε μορφή διαφοροποίησης φαίνεται ελκυστική, συμπεριλαμβανομένων άλλων μετάλλων όπως το ασήμι, τα κρυπτονομίσματα και ίσως και άλλα εμπορεύματα»

Δολάριο και επιπτώσεις στην Ευρώπη

Ο Joe Brusuelas, επικεφαλής οικονομολόγος στην RSM U.S., σημείωσε ότι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα για τις αγορές θα μπορούσε να είναι η περαιτέρω πίεση στο δολάριο ή ο αντίκτυπος στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

«Ως επί το πλείστον, τα shutdown tης κυβέρνησης των ΗΠΑ τείνουν να οδηγούν σε μια μέτρια κερδοσκοπική συμπεριφορά από τους παγκόσμιους επενδυτές γύρω από τα επιτόκια και τις ισοτιμίες», και, όπως εκτιμά, αυτήν τη φορά οι αγορές δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται, εκτός εάν το κλείσιμο παραταθεί για όλον τον μήνα που θα πλησιάζει το ρεκξό ρου 2018. «Εάν συμβεί αυτό, αυτό πιθανότατα θα επηρεάσει την απόφαση πολιτικής της Fed στο τέλος του μήνα, επηρεάζοντας πιθανότατα τις παγκόσμιες μαζικές ροές, τα επιτόκια και τις τιμές συναλλάγματος».

Ο Brusuelas σημείωσε ότι οι μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων «πιθανότατα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μειώσεις της αξίας του δολαρίου, με αποτέλεσμα ροές κεφαλαίων προς το ευρώ και το γιεν».

Οι εκτεταμένες απολύσεις θα μπορούσαν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, κατά τον ίδιο: «Η ζήτηση για ευρωπαϊκές εξαγωγές, όπως τα αυτοκίνητα, θα μειωθεί σημαντικά, γεγονός που θα αυξήσει την πίεση που υφίστανται οι γερμανικές βιομηχανίες», είπε.

Πάντως, οι αναλυτές της UBS, σε σημείωμά τους, αναφέρουν ότι δεν βλέπουν το κλείσιμο ως σημαντικό γεγονός κινδύνου, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκαν ότι δεν ήταν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τους παγκόσμιους επενδυτές και υποστηρίζουν ότι τυχόν προσωρινές καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση δεδομένων είναι απίθανο να εκτροχιάσουν τον κύκλο χαλάρωσης της Fed.

Οπως αναφέρουν συγκεκριμένα, «ένα κλείσιμο θα ανέστειλε τη συλλογή και δημοσίευση των περισσότερων κυβερνητικών οικονομικών δεδομένων», ανέφεραν. «Θα επηρέαζε επίσης τις αναθεωρήσεις προηγούμενων δεδομένων για την εργασία, τα οποία έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία πρόσφατα… Αυτό σημαίνει ότι η Fed θα μπορούσε να λάβει την απόφαση πολιτικής της τον Οκτώβριο χωρίς το όφελος των ενημερωμένων δεδομένων της αγοράς εργασίας, αλλά δεν βλέπουμε αυτό να την εμποδίζει να προχωρήσει σε μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης».

Καταλήγουν, δε, να προτρέπουν τους επενδυτές «να ξεπεράσουν τους φόβους για το κλείσιμο και να επικεντρωθούν σε άλλους παράγοντες της αγοράς, όπως το μείγμα συνεχιζόμενων μειώσεων επιτοκίων της Fed, ισχυρών εταιρικών κερδών και ισχυρών κεφαλαιουχικών δαπανών και δημιουργίας εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη».

Η Citigroup

Σε ανάλυσή της η Citigroup, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης χωρίζονται σε «βραχυπρόθεσμα» -αυτά που διαρκούν λιγότερο από πέντε ημέρες- και «μακροπρόθεσμα» – που διαρκούν τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Όπως καταδεικνύεται από τα δεδομένα, οι μετοχές τείνουν να εξασθενούν ενόψει μιας αναστολής, ενώ τα ομόλογα συνήθως παραμένουν ανθεκτικά, με τις μεγαλύτερες αναστολές να δείχνουν μια πιο διακριτή διάκριση μεταξύ των δύο.

Οι μεγαλύτερες αναστολές συχνά αναμένονται, με τις αμερικανικές μετοχές να πιέζονται κατά την προετοιμασία για το γεγονός και να ανακάμπτουν μετά από 10-15 συνεδριάσεις, επιστρέφοντας στα επίπεδα πριν από την αναστολή. Αυτή η τάση είναι λιγότερο έντονη στα βραχυπρόθεσμα shutdown, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγορές ενδέχεται να αναμένουν μια σύντομη αναστολή αυτή τη φορά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη ανοδική πορεία των μετοχών έχει στηριχτεί κυρίως στην αισιοδοξία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και, σε κάποιο βαθμό, στην πρόσφατη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Αντίθετα, η απόδοση των αμερικανικών ομολόγων (Treasuries) τείνει να συμπεριφέρεται αντίθετα κατά τις μεγαλύτερες αναστολές, σημειώνοντας αύξηση πριν από το γεγονός και παραμένοντας σε θετικό έδαφος στη συνέχεια.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Wall Street
Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι
Champions League 02.10.25

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι

Η Σίτι δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της στη League Phase του Champions League, καθώς ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Νίκο Γκονζάλες έδωσε την ευκαιρία στη Μονακό να ισοφαρίσει σε 2-2 με πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)

Μπορεί να αγχώθηκε, όταν η Μπιλμπάο μείωσε (2-1), όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε ότι είναι το αφεντικό. Οι αλλαγές του Βαλβέρδε άλλαξαν την εικόνα των Ισπανών που είχαν ευκαιρίες και για το 2-2

Βάιος Μπαλάφας
Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες
Συλλήψεις 01.10.25

Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός
Κοπεγχάγη 01.10.25

Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο» για την Ευρώπη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο