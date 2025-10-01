newspaper
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Διεθνής Οικονομία 01 Οκτωβρίου 2025 | 18:32

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
ΕπιμέλειαΠάνος Τσίκαλας
Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης δεν αποφεύχθηκε, με τους αναλυτές της Citigroup να προσπαθούν στην τελευταία ανάλυσή τους να εκτιμήσουν την επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει η Citi, ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο μόνιμων απολύσεων, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη οικονομική αναστάτωση, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Ιστορικά, οι αναστολές της κυβερνητικής λειτουργίας έχουν προκαλέσει αυξημένη μεταβλητότητα σε διάφορες κατηγορίες ενεργητικού, λόγω της σημαντικής ανατίμησης των αμερικανικών επιτοκίων. Μία από τις βασικές αιτίες αυτής της αβεβαιότητας είναι η έλλειψη οικονομικών δεδομένων.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αναφορά των θέσεων εργασίας του Σεπτεμβρίου, καθώς το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS) ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα δημοσιοποιήσει ή θα συλλέξει δεδομένα για τις θέσεις εργασίας και τις τιμές κατά τη διάρκεια της αναστολής της κυβέρνησης.

Πώς αντιδρούν οι αγορές κατά τη διάρκεια των shutdown

Οι αγορές μετοχών συνήθως υποχωρούν κατά την προετοιμασία για αναστολή, ενώ τα ομόλογα τείνουν να σημειώνουν αύξηση. Η διαφορά είναι πιο έντονη εάν το αδιέξοδο παραταθεί.

Στην ανάλυση της Citigroup, τα shutdown της κυβέρνησης χωρίζονται σε «βραχυπρόθεσμα» (διαρκούν λιγότερο από πέντε ημέρες) και «μακροπρόθεσμα» (διαρκούν τουλάχιστον πέντε ημέρες). Όπως καταδεικνύεται από τα δεδομένα, οι μετοχές τείνουν να εξασθενούν ενόψει μιας αναστολής, ενώ τα ομόλογα συνήθως παραμένουν ανθεκτικά, με τις μεγαλύτερες αναστολές να δείχνουν μια πιο διακριτή διάκριση μεταξύ των δύο.

Οι μεγαλύτερες αναστολές συχνά αναμένονται, με τις αμερικανικές μετοχές να πιέζονται κατά την προετοιμασία για το γεγονός και να ανακάμπτουν μετά από 10-15 συνεδριάσεις, επιστρέφοντας στα επίπεδα πριν από την αναστολή. Αυτή η τάση είναι λιγότερο έντονη στα βραχυπρόθεσμα shutdown, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγορές ενδέχεται να αναμένουν μια σύντομη αναστολή αυτή τη φορά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη ανοδική πορεία των μετοχών έχει στηριχτεί κυρίως στην αισιοδοξία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και, σε κάποιο βαθμό, στην πρόσφατη μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Αντίθετα, η απόδοση των αμερικανικών ομολόγων (Treasuries) τείνει να συμπεριφέρεται αντίθετα κατά τις μεγαλύτερες αναστολές, σημειώνοντας αύξηση πριν από το γεγονός και παραμένοντας σε θετικό έδαφος στη συνέχεια.

Αύξηση μεταβλητότητας

Αύξηση της μεταβλητότητας παρατηρείται και στις μετοχές και στα ομόλογα μετά από αναστολές της κυβέρνησης. Η Citigroup διαπιστώνει ότι η μεταβλητότητα του δείκτη VIX για τις μεγαλύτερες αναστολές αυξάνεται σταδιακά μέχρι το γεγονός και στη συνέχεια αργά υποχωρεί.

Στις βραχυπρόθεσμες αναστολές, η μεταβλητότητα αυξάνεται πριν από το γεγονός, αλλά τα αποτελέσματα ενδέχεται να επηρεάζονται από το γεγονός “Volmaggedon” του Φεβρουαρίου του 2018.

Στρατηγική επενδύσεων

Ορισμένες μετοχές που εκτίθενται άμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ή στους εργολάβους της παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Οι μετοχές αυτές τείνουν να υποαποδίδουν πριν από την αναστολή και να ανακάμπτουν μόλις το αδιέξοδο επιλυθεί.

Στις πιο μεγάλες αναστολές, οι μετοχές που εκτίθεται στην κυβέρνηση σημειώνουν ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις, ενώ τα έμμεσα εκτεθειμένα ενεργητικά παρουσιάζουν παρόμοια μοτίβα.

Αναφορικά με τα ασφαλή καταφύγια, ο χρυσός αποδεικνύεται ως το πιο σταθερό μέσο αντιστάθμισης, καθώς οι φόβοι αυξάνονται, ειδικά όταν η αναστολή διαρκεί περισσότερο. Στις βραχυπρόθεσμες αναστολές, ο χρυσός συνήθως υποχωρεί προς το τέλος και την αρχή της αναστολής, ενώ σε μεγαλύτερες αναστολές ο χρυσός τείνει να ανακάμπτει με μέση αύξηση 2% και να διατηρεί τη δύναμή του τους επόμενους μήνες.

Αντίθετα, το δολάριο των ΗΠΑ συνήθως εξασθενεί τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της αναστολής της χρηματοδότησης, αν και οι απώλειες του αντιστρέφονται μόλις η αναστολή επιλυθεί.

Μια ομοιότητα με τον χρυσό

Η Citigroup παρατηρεί ότι η τιμή του ασημιού τείνει να ακολουθεί παρόμοια μοτίβα με το χρυσό κατά τα shutdown, αλλά με μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Κατά τις βραχυπρόθεσμες αναστολές, το ασημί συνήθως υποχωρεί προς το τέλος του γεγονότος και ανακάμπτει όταν αυξάνονται οι αβεβαιότητες, ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο με το χρυσό.

Εν κατακλείδι, η Citigroup εκτιμά ότι οι αγορές μετοχών ενδέχεται να αναμένουν μια σύντομη αναστολή, με την τρέχουσα κίνηση τιμών να ενισχύεται από την αισιοδοξία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις μειώσεις επιτοκίων.

Εντούτοις, η ομάδα της Citigroup προειδοποιεί ότι αν η αναστολή παραταθεί, μπορεί να υπάρξει βραχυπρόθεσμη ταραχή, η οποία όμως συνήθως ακολουθείται από απότομη ανάκαμψη μόλις η αβεβαιότητα σταματήσει.

Πηγή: ot.gr

