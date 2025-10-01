Πρεσβεία ΗΠΑ στην Ελλάδα: Διαβατήρια και βίζες εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες – Η ανάρτηση μετά το shutdown

Με ανάρτηση της στο Facebook η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα ενημερώνει ότι ο λογαριασμός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παύει να ενημερώνεται τακτικά και σημειώνει ότι «οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες». Ο λόγος η διακοπή χρηματοδότησης, δηλαδή το shutdown.

Η ανάρτηση της πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την ανάρτηση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα:

«Λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτός ο λογαριασμός Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας.

»Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

»Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov».

To shutdown

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ μπήκαν και επίσημα σε shutdown μπήκαν και επίσημα οι ΗΠΑ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7 το πρωί της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) καθώς δεν υπήρξε κάποια συμφωνία ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς προκειμένου αυτό να αποφευχθεί.

Το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου διέταξε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ενεργοποιήσουν τα σχέδια τους για την περίοδο χωρίς χρηματοδότηση, κλείνοντας τις περισσότερες υπηρεσίες εκτός από αυτές που κρίνονται απαραίτητες, προκαλώντας αναστάτωση σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και διακόπτοντας πλήθος δημόσιων υπηρεσιών.

Η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ πιθανότατα θα αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε άδεια άνευ αποδοχών και θα διακόψει πολλά κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων πέρα από τις προσωρινές αναστολές εργασίας περίπου 750.000 εργαζομένων.