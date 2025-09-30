newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Τζέι Ντι Βανς: «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown»
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:46

Τι δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μετά από μια συνάντηση με τους Δημοκρατικούς στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη.

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Εξετάζεται σχέδιο μαζικών απολύσεων

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες την Τετάρτη να προετοιμάσουν σχέδια μαζικών απολύσεων κατά τη διάρκεια μιας πιθανής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μία δραστική αποχώρηση από την πρακτική των αδειών άνευ αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτή καταγράφηκε σε προηγούμενα shutdown λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) απέστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα την Τετάρτη προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να προσδιορίσουν προγράμματα, σχέδια δράσης και δραστηριότητες, όπου θα υπάρξει απώλεια των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων την 1η Οκτωβρίου, στην περίπτωση που το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ψηφίσει νομοσχέδιο, ώστε οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

«Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους», ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Τι έλεγε ο Τραμπ πριν 6 μήνες για το shutdown

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο ενός shutdown στις αρχές Μαρτίου, ζητώντας από τους Αμερικανούς πίστωση χρόνου για να λυθεί το ζήτημα.

«Ζητώ από όλους σας να μας δώσετε λίγους μήνες για να τα βγάλουμε πέρα μέχρι το Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βάζουμε σε τάξη τον χρηματοοικονομικό οίκο της χώρας», είχε γράψει στις 8 Μαρτίου ο Τραμπ στο Truth Social.

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
«Δικαίωμα ύπαρξης» 29.09.25

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ήταν η πρώτη φορά από το 2018 που η Βόρεια Κορέα έστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Σύνταξη
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
