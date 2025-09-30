Τζέι Ντι Βανς: «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη.

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Εξετάζεται σχέδιο μαζικών απολύσεων

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες την Τετάρτη να προετοιμάσουν σχέδια μαζικών απολύσεων κατά τη διάρκεια μιας πιθανής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μία δραστική αποχώρηση από την πρακτική των αδειών άνευ αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτή καταγράφηκε σε προηγούμενα shutdown λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) απέστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα την Τετάρτη προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να προσδιορίσουν προγράμματα, σχέδια δράσης και δραστηριότητες, όπου θα υπάρξει απώλεια των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων την 1η Οκτωβρίου, στην περίπτωση που το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ψηφίσει νομοσχέδιο, ώστε οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.

«Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους», ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Τι έλεγε ο Τραμπ πριν 6 μήνες για το shutdown

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο ενός shutdown στις αρχές Μαρτίου, ζητώντας από τους Αμερικανούς πίστωση χρόνου για να λυθεί το ζήτημα.

«Ζητώ από όλους σας να μας δώσετε λίγους μήνες για να τα βγάλουμε πέρα μέχρι το Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βάζουμε σε τάξη τον χρηματοοικονομικό οίκο της χώρας», είχε γράψει στις 8 Μαρτίου ο Τραμπ στο Truth Social.