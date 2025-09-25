Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος
- Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
- Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι
- Σρι Λάνκα: Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν όταν έσπασε το καλώδιο τελεφερίκ
- Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας
Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες την Τετάρτη να προετοιμάσουν σχέδια μαζικών απολύσεων κατά τη διάρκεια μιας πιθανής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μία δραστική αποχώρηση από την πρακτική των αδειών άνευ αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτή καταγράφηκε σε προηγούμενα shutdown λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.
Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) απέστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα την Τετάρτη προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να προσδιορίσουν προγράμματα, σχέδια δράσης και δραστηριότητες, όπου θα υπάρξει απώλεια των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων την 1η Οκτωβρίου, στην περίπτωση που το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ψηφίσει νομοσχέδιο, ώστε οι υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να εξακολουθήσουν να λειτουργούν.
“Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.
- Αγγλία: Μεγάλη φωτιά από ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανική μονάδα στο Σουίντον
- Rihanna: Γέννησε το τρίτο της παιδί της
- Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
- «Αυτή ήταν η εικόνα του Κίναν Έβανς στις προπονήσεις του Ολυμπιακού»
- Νικηταράς ο Τουρκοφάγος: Η ιστορία του τολμηρού και ταπεινού ήρωα του 1821
- Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις