Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της

Σύμφωνα με ένα υπόμνημα που εντόπισαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες του να προετοιμαστούν για μαζικές απολύσεις, σε περίπτωση που το Κογκρέσο δεν αποτρέψει το κλείσιμο της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα.

Το υπόμνημα του Λευκού Οίκου για τις απολύσεις

Στο υπόμνημα, το Γραφείο Προϋπολογισμού και Διαχείρισης δίνει εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αρχίσουν να καταρτίζουν σχέδια «μείωσης του προσωπικού» για προγράμματα των οποίων η χρηματοδότηση θα λήξει, αν το Κογκρέσο δεν τηρήσει την προθεσμία του προϋπολογισμού την 30η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC και άλλων διεθνών μέσων.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την άρνηση του Τραμπ την Τρίτη να συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν θα προκαλέσουν κλείσιμο και ότι τα μέτρα που περιγράφονται παραπάνω δεν θα είναι απαραίτητα», αναφέρεται στο υπόμνημα.

Το υπόμνημα του Γραφείου Προϋπολογισμού προειδοποιεί για μόνιμες απολύσεις ειδικά για ομοσπονδιακά προγράμματα, έργα και δραστηριότητες που δεν έχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και «δεν συνάδουν με τις προτεραιότητες του προέδρου».

Κλείσιμο των υπηρεσιών θα λάβει χώρα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους την 1η Οκτωβρίου.

Πολλές ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες βασίζονται σε ετήσια χρηματοδότηση που εγκρίνεται από το Κογκρέσο. Κάθε χρόνο, αυτές οι υπηρεσίες υποβάλλουν τα αιτήματά τους, τα οποία πρέπει να εγκρίνει το Κογκρέσο, και ο Πρόεδρος πρέπει να υπογράψει τη νομοθεσία για τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.

Κλείσιμο των υπηρεσιών θα λάβει χώρα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους την 1η Οκτωβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι μη απαραίτητες διακριτικές λειτουργίες θα σταματήσουν.

Τακτικές εκφοβισμού

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων – μαζί με έναν Δημοκρατικό – ψήφισαν ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, αλλά οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας μπλόκαραν το νομοσχέδιο.

Αντ’ αυτού, πρότειναν το δικό τους σχέδιο που θα αποκαθιστούσε τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης μετά το μεγαλεπήβολο νομοσχέδιο του Τραμπ τον Ιούλιο – γνωστό και ως «One, Big Beautiful Bill» – το οποίο προέβλεπε δραστικές περικοπές στο Medicaid, το πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο βασίζονται εκατομμύρια Αμερικανοί με αναπηρία και χαμηλό εισόδημα.

Όπως αναφέρει το BBC, την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη συνάντηση με τους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις τους «ανεύθυνες και γελοίες».

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο ότι χρησιμοποιεί τακτικές εκφοβισμού.

«Αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες τους στο Κογκρέσο δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την είδηση για το προσχέδιο της αναγγελίας απολύσεων την Τετάρτη, οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο ότι χρησιμοποιεί τακτικές εκφοβισμού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ απολύει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από την πρώτη μέρα – όχι για να κυβερνήσει, αλλά για να τρομοκρατήσει», δήλωσε ο Σούμερ, ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία. «Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο και δεν έχει καμία σχέση με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ έχει ήδη απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους μέσω της πρωτοβουλίας του για μείωση των δαπανών με το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Doge).