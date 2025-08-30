Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι υπήρξε παραβίαση δεδομένων στο δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης (FEMA), η οποία έχει πληγεί από σαρωτικές περικοπές και απειλείται με διάλυση (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Shannon Stapleton, επάνω, η Κρίστι Νόεμ).

Η Νόεμ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση, αλλά κατηγόρησε ευθέως υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής της FEMA, γνωστοποιώντας πως απέλυσε 23 εξ αυτών.

Οι απολύσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού

Παρότι αναφέρθηκε σε απειλή όχι μόνο για το υπουργείο αλλά και για τη χώρα, διαβεβαίωσε πως «κανείς αμερικανός πολίτης δεν επηρεάστηκε άμεσα». «Δεν εξήχθησαν ευαίσθητα δεδομένα από οποιοδήποτε δίκτυο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε.

Η Κρίστι Νόεμ κατηγόρησε τους 23 υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα.

Η είδηση για την παραβίαση δεδομένων από το δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης – και των απολύσεων που φέρονται να συνδέονται με αυτήν – έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν δεκάδες νυν και πρώην μέλη του προσωπικού της FEMA.

Προειδοποίηση λόγω… απειρίας

Μέσω της συγκεκριμένης επιστολής, προειδοποίησαν το Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι η απειρία της ηγεσίας που τοποθετήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή ανάλογη με του τυφώνα Κατρίνα, ο οποίος είχε σαρώσει τη Νέα Ορλεάνη πριν 20 χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι σε περίπτωση καταστροφών, οι πολιτειακές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση των κρίσεων. H FEMA έχει παγώσει τις προσλήψεις μέχρι τουλάχιστον το τέλος της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ