Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ έθεσε 139 υπαλλήλους της σε υποχρεωτική διοικητική άδεια επειδή υπέγραψαν μια επιστολή επικριτική για τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την EPA να δηλώνει πως έχει «μηδενική ανοχή» γι’ αυτούς που σαμποτάρουν την κυβερνητική ατζέντα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επιστολή δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τιτλοφορήθηκε «Δήλωση Διαφωνίας». Κατηγορεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε «επιβλαβή απορρύθμιση», «αγνοεί την επιστημονική συναίνεση για να ωφελήσει ρυπαντές» και «προωθεί μια κουλτούρα του φόβου» μέσα στην υπηρεσία.

Η επιστολή ήρθε ενώ υποβόσκει άλλος ένας γύρος μειώσεων προσωπικού και καθώς η υπηρεσία υποβάλλεται σε μείζονα αναδιοργάνωση, που περιλαμβάνει τη διάλυση του γραφείου της για έρευνες και την ακύρωση επιχορηγήσεων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εκατοντάδες εν ενεργεία και προσφάτως απολυθέντες εργαζόμενοι της EPA υπέγραψαν την επιστολή. Στην εκδοχή της που δόθηκε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ στη δημοσιότητα έχουν παραλειφθεί τα ονόματα των υπογραφόντων.

Μια προηγούμενη εκδοχή της επιστολής είχε σταλεί εσωτερικά στον επικεφαλής της EPA Λι Ζέλντιν πριν δημοσιοποιηθεί.

