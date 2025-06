Προσωπικό χειρόγραφο μήνυμα στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πιέζοντάς τον να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, όπως αποκάλυψε η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Η Λίβιτ, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου, επέδειξε ένα αντίγραφο των χειρόγραφων σημειώσεων του Τραμπ προς τον Πάουελ σε ένα κομμάτι χαρτί που έδειχνε τα επιτόκια που χρεώνουν περίπου 25 χώρες. Ο Τραμπ πιστεύει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν σε περίπου 1%, όπως είπε χαρακτηριστικά η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Δείτε το χειρόγραφο μήνυμα του Τραμπ:

Absolutely incredible…

Trump’s handwritten note to Powell:

“Jerome — You are, as usual, ‘Too Late’. You have cost the USA a fortune and continue to do so. You should lower the rate – by a lot!” pic.twitter.com/5RIh66U6n5

— Geiger Capital (@Geiger_Capital) June 30, 2025