Shutdown: Γιατί η αμερικανική κυβέρνηση κινδυνεύει με «λουκέτο»;

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο «διακοπής λειτουργίας» (shutdown) που θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από την Τετάρτη, εάν το Κογκρέσο δεν καταφέρει να ψηφίσει ένα κρίσιμο νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων απειλεί να διαταράξει τις ομοσπονδιακές λειτουργίες, να σταματήσει την καταβολή των μισθών των κυβερνητικών υπαλλήλων και ακόμη και να οδηγήσει σε μόνιμες απολύσεις, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση σε σύγκριση με προηγούμενα shutdown.

Γιατί η κυβέρνηση θα μπορούσε να «κλείσει»

Το οικονομικό έτος για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, χωρίς ένα νομοσχέδιο για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και φέτος το Κογκρέσο δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για ένα τέτοιο νομοσχέδιο.

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν επί του παρόντος τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία.

Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν 53 έδρες, ενώ οι Δημοκρατικοί 47.

Ωστόσο, για την ψήφιση ενός νόμου απαιτούνται 60 ψήφοι, πράγμα που σημαίνει ότι η υποστήριξη και των δύο κομμάτων είναι απαραίτητη.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζόν Θουν, Ρεπουμπλικανός, και ο ηγέτης της μειοψηφίας, Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός, δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι εξίσου διχασμένη, με τους Ρεπουμπλικάνους να κατέχουν μια μικρή πλειοψηφία 220 εδρών έναντι 212 των Δημοκρατικών.

You’re being lied to again. Illegal immigrants cannot receive the premium tax breaks in the ACA and Medicaid. Literally in the statute. Vance knows this but is betting you don’t. They want shutdown & want to avoid responsibility so they gaslight. pic.twitter.com/ENIWFyDeBR — Maine (@TheMaineWonk) September 29, 2025

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και ο ηγέτης της πλειοψηφίας Στιβ Σάλις, και οι δύο Ρεπουμπλικανοί, αντιμετωπίζουν πιέσεις από την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός τους, ενώ οι ηγέτες των Δημοκρατικών Χακίμ Τζέφριζ και άλλοι αντιτίθενται στις προτεινόμενες περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα.

Η άμεση αιτία του αδιεξόδου είναι ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο χρηματοδότησης των Ρεπουμπλικάνων που θα διατηρούσε τη λειτουργία της κυβέρνησης μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Χωρίς συμφωνία για αυτό το νομοσχέδιο, οι λειτουργίες της κυβέρνησης δεν μπορούν να συνεχιστούν, αφήνοντας εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και κρίσιμες υπηρεσίες σε αβεβαιότητα.

Η βασική διαμάχη: Χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης

Το κύριο σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις είναι η υγειονομική περίθαλψη.

Το νομοσχέδιο που προτείνουν οι Ρεπουμπλικανοί περιλαμβάνει περικοπές στο Medicaid που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του «One Big Beautiful Bill» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο.

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση, εκτός αν οι περικοπές αυτές ανακληθούν.

Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν επίσης να παρατείνουν τις ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις που μειώνουν το κόστος της ασφάλισης υγείας για τους Αμερικανούς, οι οποίες λήγουν αργότερα φέτος.

Η σύγκρουση σχετικά με αυτά τα μέτρα οδήγησε τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας να προτείνουν εναλλακτικά, βραχυπρόθεσμα νομοσχέδια χρηματοδότησης διάρκειας επτά έως δέκα ημερών, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί απέρριψαν αυτές τις επιλογές.

Πιθανότητα λουκέτου

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι πιθανότητες διακοπής λειτουργίας είναι υψηλές.

Ο Τζον Όουενς, ομότιμος καθηγητής αμερικανικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Γουέστμινστερ, σημειώνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία της Γερουσίας πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή, όπου η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων είναι στενά συνδεδεμένη με τον Τραμπ.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες είναι επίσης επιφυλακτικοί ως προς τις πολιτικές επιπτώσεις της περικοπής της υγειονομικής περίθαλψης στις περιφέρειές τους.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, αυξάνεται η πίεση στους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, οι οποίοι πρέπει να ισορροπήσουν την πίστη στο κόμμα με την υποστήριξη των ψηφοφόρων τους.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε επίσης ότι η κυβέρνηση οδεύει προς «κλείσιμο», κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς. «Νομίζω ότι οδεύουμε προς shutdown επειδή οι Δημοκρατικοί δεν κάνουν το σωστό», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση της Δευτέρας.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός shutdown της κυβέρνησης

Ένα shutdown της κυβέρνησης συμβαίνει όταν η διακοπή της χρηματοδότησης αναγκάζει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αναστείλουν τις μη απαραίτητες λειτουργίες.

Οι μη εξαιρούμενοι υπάλληλοι —εκείνοι που δεν θεωρούνται κρίσιμοι για την προστασία της ζωής και της περιουσίας— συνήθως τίθενται σε διαθεσιμότητα, που σημαίνει ότι απολύονται προσωρινά, αλλά λαμβάνουν αναδρομικά μισθούς μόλις ξαναρχίσουν οι λειτουργίες.

Οι εξαιρούμενοι υπάλληλοι, όπως τα μέλη του στρατού, οι πράκτορες του FBI και της CIA και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, συνεχίζουν να εργάζονται, αλλά δεν λαμβάνουν μισθό μέχρι να τελειώσει.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες καθορίζουν ποιοι υπάλληλοι εξαιρούνται και ποιοι τίθενται σε διαθεσιμότητα, επηρεάζοντας ενδεχομένως εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους.

Ορισμένες κυβερνητικές λειτουργίες, όπως η Κοινωνική Ασφάλιση, το Medicare και η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ, συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια ενός shutdown, επειδή χρηματοδοτούνται μέσω υποχρεωτικών δαπανών ή ανεξάρτητων πηγών εσόδων.

Έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο;

Οι ΗΠΑ έχουν ιστορικό κυβερνητικών shutdowns.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης θητείας του Τραμπ, τον Δεκέμβριο του 2018, το Κογκρέσο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, προκαλώντας μερικό κλείσιμο διάρκειας 35 ημερών, το μακρύτερο στην σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Αυτό προκάλεσε την πλήρη ή μερική διακοπή λειτουργίας εννέα ομοσπονδιακών υπουργείων: Γεωργίας, Εμπορίου, Εσωτερικής Ασφάλειας, Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Μεταφορών και Οικονομικών.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κογκρέσο να του δώσει χρήματα για την κατασκευή ενός τείχους στα σύνορα μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού.

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν τότε η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, η οποία δεν συμφώνησε με αυτό.

Ο Τραμπ υποχώρησε μετά από 35 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της αντιπαράθεσης, περίπου 340.000 από τους 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους των επηρεαζόμενων υπηρεσιών τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

The last two Government shutdowns happened under Trump with Republicans holding a majority in the House and Senate. January 2018: 3 days

December 2018- January 2019: 35 days Republicans do not know how to govern yet you keep electing them. Makes no sense. pic.twitter.com/gAZBFcpbEB — Candidly Tiff (@tify330) September 29, 2025

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Δημοκρατικού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, τον Οκτώβριο του 2013 υπήρξε ένα shutdown της κυβέρνησης διάρκειας 16 ημερών.

Αυτό προωθήθηκε από τους ακροδεξιούς Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίοι επέμεναν ότι το Obamacare έπρεπε να μπλοκαριστεί στο νομοσχέδιο για τις δαπάνες. Η διακοπή λειτουργίας επιλύθηκε μετά από διακομματικές συνομιλίες στη Γερουσία – και πάλι, οι απαιτήσεις των Ρεπουμπλικάνων δεν ικανοποιήθηκαν.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης βιώσει διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης στις δεκαετίες του 1970, του 1980 και του 1990, υπό τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τον Δημοκρατικό Τζίμι Κάρτερ και τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Ρόναλντ Ρήγκαν, ο οποίος βίωσε οκτώ διακοπές λειτουργίας.

Τι κάνει αυτή τη διακοπή λειτουργίας διαφορετική

Αυτή η πιθανή διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να είναι άνευ προηγουμένου σε έκταση.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου εξέδωσε ένα σημείωμα με το οποίο έδινε οδηγίες στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να προετοιμαστούν για μαζικές μόνιμες απολύσεις σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες διακοπές λειτουργίας, όπου οι απολυμένοι υπάλληλοι επαναπροσλαμβάνονταν και πληρώνονταν αναδρομικά, αυτό το σχέδιο υποδηλώνει ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα μπορούσαν να απολυθούν μόνιμα.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο καταδίκασαν το σημείωμα. «Αυτό είναι μια προσπάθεια εκφοβισμού», έγραψε ο Σούμερ σε απάντηση στο σημείωμα στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Τζέφρις απάντησε επίσης, δημοσιεύοντας την ίδια μέρα: «Δεν θα εκφοβιστούμε από την απειλή σας για μαζικές απολύσεις».

Τι άλλο θα μπορούσε να επηρεαστεί από αυτό;

Εάν η διακοπή λειτουργίας πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί την Παρασκευή, είναι πιθανό να καθυστερήσει, επειδή το BLS είναι μία από τις υπηρεσίες που θα κλείσουν.

Τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία επρόκειτο να δημοσιευθούν στα μέσα Οκτωβρίου, θα μπορούσαν επίσης να καθυστερήσουν.

Αυτό θα εμπόδιζε τη βιομηχανία και τις αγορές να λάβουν δεδομένα κρίσιμα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομία ευρύτερα σε μια περίοδο που οι ανησυχίες για το χρέος των ΗΠΑ είναι επίσης υψηλές.