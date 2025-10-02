Πώς θα μπορούσε να λήξει το shutdown στις ΗΠΑ – Τα 4 πιθανά σενάρια

Την Τρίτη το βράδυ, η Γερουσία των ΗΠΑ δεν κατάφερε να περάσει ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία οδηγήθηκε σε shutdown και για πρώτη φορά σε σχεδόν επτά χρόνια, οι ομοσπονδιακές λειτουργίες περιορίστηκαν δραστικά.

Μπορεί να χρειαστούν μέρες ή και εβδομάδες, αλλά τελικά, καθώς η πίεση των πολιτών και η πολιτική πίεση αυξάνονται, η μία ή η άλλη πλευρά θα υποχωρήσει και το shutdown θα λήξει.

Τέσσερα είναι τα πιθανά σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση.

Οι Δημοκρατικοί γρήγορα διαχωρίζουν τις θέσεις τους

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας καταψήφισαν ένα νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για τις δαπάνες που θα εξασφάλιζε τη λειτουργία της κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά αυτή η ψηφοφορία μπορεί να περιέχει τη βάση της ήττας τους.

Ενώ 44 Δημοκρατικοί (και ο Ρεπουμπλικανός Ραντ Πολ) ψήφισαν κατά, δύο Δημοκρατικοί και ένας ανεξάρτητος σύμμαχος των Δημοκρατικών τάχθηκαν με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών.

Ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ από το Μέιν είναι πάντα λίγο απρόβλεπτος. Ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια χαράζει τη δική του πορεία εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Αλλά η Κάθριν Κορτέζ Μαστό από τη Νεβάδα, προβληματίζει επίσης, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Ωστόσο, είναι υποψήφια για επανεκλογή το επόμενο έτος σε μια πολιτεία που κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2024 και η οποία εδώ και χρόνια κλίνει σιγά-σιγά προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Στην δήλωσή της όπου εξηγεί την ψήφο της, εξέφρασε την ανησυχία της για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει το κλείσιμο της κυβέρνησης στη Νεβάδα. Μπορεί επίσης να ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει στις πολιτικές της προοπτικές ως υποψήφια στις εκλογές, όταν οι ψηφοφόροι νιώσουν εκνευρισμό.

Οι Δημοκρατικοί στη Τζόρτζια, τη Βιρτζίνια και το Κολοράντο θα αρχίσουν επίσης να νιώθουν την πίεση.

Και ενώ οι εν ενεργεία βουλευτές από τη Μινεσότα, το Μίσιγκαν και το Νιου Χάμσαϊρ έχουν επιλέξει να αποσυρθούν αντί να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή, ενδέχεται να ανησυχούν ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο και τον έλεγχο των εδρών τους από τους Δημοκρατικούς.

Aν πέντε ακόμη Δημοκρατικοί αποστατήσουν, το κλείσιμο της κυβέρνησης θα τελειώσει.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Τζον Θουν, λέει ότι έχει ήδη ακούσει από ορισμένους Δημοκρατικούς ότι είναι ανήσυχοι για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το κλείσιμο της κυβέρνησης. Σχεδιάζει μια σειρά ψηφοφοριών για τη χρηματοδότηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διατηρήσει την πίεση.

Δεν υπήρξαν νέες αποστασίες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Τετάρτη, αλλά αν πέντε ακόμη Δημοκρατικοί αποστατήσουν, το κλείσιμο της κυβέρνησης θα τελειώσει – είτε το θέλει το υπόλοιπο Δημοκρατικό Κόμμα είτε όχι.

Οι Δημοκρατικοί κάνουν πίσω

Ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί παραμείνουν (σχετικά) ενωμένοι, η πίεση που ασκείται πάνω τους να εγκαταλείψουν τον αγώνα είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς η διακοπή λειτουργίας συνεχίζεται.

Το αμερικανικό κοινό στο σύνολό του θα αρχίσει επίσης να αισθάνεται τις επιπτώσεις.

Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι αποτελούν βασικό εκλογικό σώμα του κόμματος και θα είναι αυτοί που θα υποστούν τις άμεσες συνέπειες από την καθυστέρηση των μισθών τους και την πιθανότητα η κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τη διακοπή λειτουργίας για να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές προγραμμάτων και να μετατρέψει τις άδειες τους σε μόνιμη ανεργία.

Το αμερικανικό κοινό στο σύνολό του θα αρχίσει επίσης να αισθάνεται τις επιπτώσεις μέσω της περικοπής των κυβερνητικών υπηρεσιών και της οικονομικής αναστάτωσης.

Συνήθως, το κόμμα που προκαλεί το κλείσιμο της κυβέρνησης και προβάλλει πολιτικές απαιτήσεις – στην περίπτωση αυτή, οι Δημοκρατικοί – είναι αυτό που δέχεται την ευθύνη από το κοινό. Αν εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, το κόμμα μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει επιτύχει ό,τι μπορούσε και να περιορίσει τις απώλειές του.

Ακόμη και χωρίς απτά οφέλη, μπορεί να βρουν παρηγοριά στο γεγονός ότι έθεσαν στο προσκήνιο τις λήγουσες επιδοτήσεις για την ασφάλιση υγείας και τις εγκεκριμένες από τους Ρεπουμπλικάνους περικοπές στις κρατικές παροχές υγείας για τους φτωχούς, οι οποίες θα επηρεάσουν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς τους επόμενους μήνες.

Όταν αρχίσει το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών, σύμφωνα με αυτή τη λογική, θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να αποκομίσουν τα πολιτικά οφέλη.

Η βάση των Δημοκρατικών, που απαιτούσε από το κόμμα της να επιμείνει και να πολεμήσει την κυβέρνηση Τραμπ, δεν θα είναι πλήρως ικανοποιημένη, αλλά είναι το είδος της «εξόδου» που η ηγεσία του κόμματος θα μπορούσε να δεχτεί.

Οι Ρεπουμπλικανοί κάνουν παραχωρήσεις

Προς το παρόν, οι Ρεπουμπλικανοί αισθάνονται ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος και εξετάζουν νέους τρόπους για να αυξήσουν τον «πόνο» που αισθάνονται οι Δημοκρατικοί. Ωστόσο, είναι πιθανό να κάνουν λάθος υπολογισμούς και να καταλήξουν να είναι αυτοί που θα υποχωρήσουν.

Στο παρελθόν, ήταν υπεύθυνοι για τα περισσότερα shutdowns της κυβέρνησης και το κοινό θα μπορούσε να τους θεωρήσει υπεύθυνους και αυτή τη φορά. Ίσως είναι από συνήθεια ή ίσως επειδή, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τον αριθμό των εργαζομένων, οι Ρεπουμπλικανοί υπερβάλλουν.

Σε αυτό το σενάριο, οι Ρεπουμπλικανοί παρέχουν κάποια επαρκή εγγύηση στους Δημοκρατικούς ότι θα βοηθήσουν στην επέκταση των επιδομάτων υγειονομικής ασφάλισης.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτούν εύκολα, αλλά είναι πιθανό να υπάρχει έδαφος για συμβιβασμό.

Δεν είναι ένα εντελώς αδιανόητο σενάριο, δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι επί του παρόντος διχασμένοι ως προς το αν αυτές οι επιδοτήσεις – οι οποίες βοηθούν τόσο τους δικούς τους ψηφοφόρους με χαμηλό εισόδημα όσο και τους Δημοκρατικούς – πρέπει να συνεχιστούν. Αυτό θα ήταν μια παραχώρηση που θα μπορούσε, τελικά, να ενισχύσει τις δικές τους εκλογικές προοπτικές και να εξουδετερώσει μια προφανή γραμμή επίθεσης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτούν εύκολα, αλλά είναι πιθανό να υπάρχει έδαφος για συμβιβασμό κάτω από την υπερβολική ρητορική και την οξύτητα.

Η διακοπή λειτουργίας συνεχίζεται και το shutdown λήγει λόγω ανάγκης

Προς το παρόν, φυσικά, το μόνο που υπάρχει είναι υπερβολικά σκληρή ρητορική. Ο Τραμπ μοιράζεται χλευαστικά, γεμάτα βωμολοχίες βίντεο των αντιπάλων του που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Οι Δημοκρατικοί έχουν απαντήσει με φωτογραφίες του Τραμπ και του Έπσταϊν και υποσχέσεις ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν η διακοπή λειτουργίας παραταθεί αρκετά, μπορεί να μην έχει σημασία ποιος «κερδίζει».

Όπως αναφέρει το BBC, η τελευταία διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης διήρκεσε για 35 ημέρες, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, και τελείωσε μόνο όταν οι αεροπορικές μεταφορές στις ΗΠΑ βρέθηκαν στο χείλος μιας μαζικής διακοπής. Και αυτή ήταν μόνο μια μερική διακοπή λειτουργίας, καθώς είχε εγκριθεί μέρος της χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Αυτή τη φορά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές.

Αν η διακοπή λειτουργίας παραταθεί αρκετά, μπορεί να μην έχει σημασία ποιος «κερδίζει» αναγκάζοντας την άλλη πλευρά να υποχωρήσει. Θα υπάρχουν αρκετές ευθύνες για όλους.

Ένα τέτοιο σενάριο θα αποτελέσει «κατάρα και για τις δύο πλευρές», οι εν ενεργεία πολιτικοί και των δύο κομμάτων θα υποστούν τις συνέπειες στις εκλογές του επόμενου έτους και το κοινό θα γίνει ακόμη πιο δυσαρεστημένο με την κατάσταση των πραγμάτων. Αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη γενιά πολιτικών που θα υποσχεθούν να ανατρέψουν το status quo.