Πώς θα μπορούσε να λήξει το shutdown στις ΗΠΑ – Τα 4 πιθανά σενάρια
Διεθνής Οικονομία 02 Οκτωβρίου 2025 | 08:38

Πώς θα μπορούσε να λήξει το shutdown στις ΗΠΑ – Τα 4 πιθανά σενάρια

Στις ΗΠΑ το shutdown εξακολουθεί να υφίσταται, με την κυβέρνηση να αναζητεί τρόπο να βάλει σε τάξη τους ανοιχτούς λογαριασμούς

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Spotlight

Την Τρίτη το βράδυ, η Γερουσία των ΗΠΑ δεν κατάφερε να περάσει ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία οδηγήθηκε σε shutdown και για πρώτη φορά σε σχεδόν επτά χρόνια, οι ομοσπονδιακές λειτουργίες περιορίστηκαν δραστικά.

Μπορεί να χρειαστούν μέρες ή και εβδομάδες, αλλά τελικά, καθώς η πίεση των πολιτών και η πολιτική πίεση αυξάνονται, η μία ή η άλλη πλευρά θα υποχωρήσει και το shutdown θα λήξει.

Τέσσερα είναι τα πιθανά σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση.

Οι Δημοκρατικοί γρήγορα διαχωρίζουν τις θέσεις τους

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας καταψήφισαν ένα νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων για τις δαπάνες που θα εξασφάλιζε τη λειτουργία της κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά αυτή η ψηφοφορία μπορεί να περιέχει τη βάση της ήττας τους.

Ενώ 44 Δημοκρατικοί (και ο Ρεπουμπλικανός Ραντ Πολ) ψήφισαν κατά, δύο Δημοκρατικοί και ένας ανεξάρτητος σύμμαχος των Δημοκρατικών τάχθηκαν με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών.

Ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ από το Μέιν είναι πάντα λίγο απρόβλεπτος. Ο Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια χαράζει τη δική του πορεία εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Αλλά η Κάθριν Κορτέζ Μαστό από τη Νεβάδα, προβληματίζει επίσης, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Ωστόσο, είναι υποψήφια για επανεκλογή το επόμενο έτος σε μια πολιτεία που κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2024 και η οποία εδώ και χρόνια κλίνει σιγά-σιγά προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Στην δήλωσή της όπου εξηγεί την ψήφο της, εξέφρασε την ανησυχία της για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει το κλείσιμο της κυβέρνησης στη Νεβάδα. Μπορεί επίσης να ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει στις πολιτικές της προοπτικές ως υποψήφια στις εκλογές, όταν οι ψηφοφόροι νιώσουν εκνευρισμό.

Οι Δημοκρατικοί στη Τζόρτζια, τη Βιρτζίνια και το Κολοράντο θα αρχίσουν επίσης να νιώθουν την πίεση.

Και ενώ οι εν ενεργεία βουλευτές από τη Μινεσότα, το Μίσιγκαν και το Νιου Χάμσαϊρ έχουν επιλέξει να αποσυρθούν αντί να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή, ενδέχεται να ανησυχούν ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο και τον έλεγχο των εδρών τους από τους Δημοκρατικούς.

Aν πέντε ακόμη Δημοκρατικοί αποστατήσουν, το κλείσιμο της κυβέρνησης θα τελειώσει.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Τζον Θουν, λέει ότι έχει ήδη ακούσει από ορισμένους Δημοκρατικούς ότι είναι ανήσυχοι για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το κλείσιμο της κυβέρνησης. Σχεδιάζει μια σειρά ψηφοφοριών για τη χρηματοδότηση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διατηρήσει την πίεση.

Δεν υπήρξαν νέες αποστασίες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Τετάρτη, αλλά αν πέντε ακόμη Δημοκρατικοί αποστατήσουν, το κλείσιμο της κυβέρνησης θα τελειώσει – είτε το θέλει το υπόλοιπο Δημοκρατικό Κόμμα είτε όχι.

Οι Δημοκρατικοί κάνουν πίσω

Ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί παραμείνουν (σχετικά) ενωμένοι, η πίεση που ασκείται πάνω τους να εγκαταλείψουν τον αγώνα είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς η διακοπή λειτουργίας συνεχίζεται.

Το αμερικανικό κοινό στο σύνολό του θα αρχίσει επίσης να αισθάνεται τις επιπτώσεις.

Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι αποτελούν βασικό εκλογικό σώμα του κόμματος και θα είναι αυτοί που θα υποστούν τις άμεσες συνέπειες από την καθυστέρηση των μισθών τους και την πιθανότητα η κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τη διακοπή λειτουργίας για να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές προγραμμάτων και να μετατρέψει τις άδειες τους σε μόνιμη ανεργία.

Το αμερικανικό κοινό στο σύνολό του θα αρχίσει επίσης να αισθάνεται τις επιπτώσεις μέσω της περικοπής των κυβερνητικών υπηρεσιών και της οικονομικής αναστάτωσης.

Συνήθως, το κόμμα που προκαλεί το κλείσιμο της κυβέρνησης και προβάλλει πολιτικές απαιτήσεις – στην περίπτωση αυτή, οι Δημοκρατικοί – είναι αυτό που δέχεται την ευθύνη από το κοινό. Αν εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, το κόμμα μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει επιτύχει ό,τι μπορούσε και να περιορίσει τις απώλειές του.

Το shutdown στις ΗΠΑ συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. REUTERS/Annabelle Gordon

Ακόμη και χωρίς απτά οφέλη, μπορεί να βρουν παρηγοριά στο γεγονός ότι έθεσαν στο προσκήνιο τις λήγουσες επιδοτήσεις για την ασφάλιση υγείας και τις εγκεκριμένες από τους Ρεπουμπλικάνους περικοπές στις κρατικές παροχές υγείας για τους φτωχούς, οι οποίες θα επηρεάσουν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς τους επόμενους μήνες.

Όταν αρχίσει το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών, σύμφωνα με αυτή τη λογική, θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να αποκομίσουν τα πολιτικά οφέλη.

Η βάση των Δημοκρατικών, που απαιτούσε από το κόμμα της να επιμείνει και να πολεμήσει την κυβέρνηση Τραμπ, δεν θα είναι πλήρως ικανοποιημένη, αλλά είναι το είδος της «εξόδου» που η ηγεσία του κόμματος θα μπορούσε να δεχτεί.

Οι Ρεπουμπλικανοί κάνουν παραχωρήσεις

Προς το παρόν, οι Ρεπουμπλικανοί αισθάνονται ότι βρίσκονται σε θέση ισχύος και εξετάζουν νέους τρόπους για να αυξήσουν τον «πόνο» που αισθάνονται οι Δημοκρατικοί. Ωστόσο, είναι πιθανό να κάνουν λάθος υπολογισμούς και να καταλήξουν να είναι αυτοί που θα υποχωρήσουν.

Στο παρελθόν, ήταν υπεύθυνοι για τα περισσότερα shutdowns της κυβέρνησης και το κοινό θα μπορούσε να τους θεωρήσει υπεύθυνους και αυτή τη φορά. Ίσως είναι από συνήθεια ή ίσως επειδή, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τον αριθμό των εργαζομένων, οι Ρεπουμπλικανοί υπερβάλλουν.

Σε αυτό το σενάριο, οι Ρεπουμπλικανοί παρέχουν κάποια επαρκή εγγύηση στους Δημοκρατικούς ότι θα βοηθήσουν στην επέκταση των επιδομάτων υγειονομικής ασφάλισης.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτούν εύκολα, αλλά είναι πιθανό να υπάρχει έδαφος για συμβιβασμό.

Δεν είναι ένα εντελώς αδιανόητο σενάριο, δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι επί του παρόντος διχασμένοι ως προς το αν αυτές οι επιδοτήσεις – οι οποίες βοηθούν τόσο τους δικούς τους ψηφοφόρους με χαμηλό εισόδημα όσο και τους Δημοκρατικούς – πρέπει να συνεχιστούν. Αυτό θα ήταν μια παραχώρηση που θα μπορούσε, τελικά, να ενισχύσει τις δικές τους εκλογικές προοπτικές και να εξουδετερώσει μια προφανή γραμμή επίθεσης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει ότι δεν θα διαπραγματευτούν εύκολα, αλλά είναι πιθανό να υπάρχει έδαφος για συμβιβασμό κάτω από την υπερβολική ρητορική και την οξύτητα.

Η διακοπή λειτουργίας συνεχίζεται και το shutdown λήγει λόγω ανάγκης

Προς το παρόν, φυσικά, το μόνο που υπάρχει είναι υπερβολικά σκληρή ρητορική. Ο Τραμπ μοιράζεται χλευαστικά, γεμάτα βωμολοχίες βίντεο των αντιπάλων του που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Οι Δημοκρατικοί έχουν απαντήσει με φωτογραφίες του Τραμπ και του Έπσταϊν και υποσχέσεις ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αν η διακοπή λειτουργίας παραταθεί αρκετά, μπορεί να μην έχει σημασία ποιος «κερδίζει».

Όπως αναφέρει το BBC, η τελευταία διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης διήρκεσε για 35 ημέρες, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, και τελείωσε μόνο όταν οι αεροπορικές μεταφορές στις ΗΠΑ βρέθηκαν στο χείλος μιας μαζικής διακοπής. Και αυτή ήταν μόνο μια μερική διακοπή λειτουργίας, καθώς είχε εγκριθεί μέρος της χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Αυτή τη φορά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές.

Η μεγάλη διάρκεια του shutdown ενδέχεται να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. REUTERS/Jonathan Ernst

Αν η διακοπή λειτουργίας παραταθεί αρκετά, μπορεί να μην έχει σημασία ποιος «κερδίζει» αναγκάζοντας την άλλη πλευρά να υποχωρήσει. Θα υπάρχουν αρκετές ευθύνες για όλους.

Ένα τέτοιο σενάριο θα αποτελέσει «κατάρα και για τις δύο πλευρές», οι εν ενεργεία πολιτικοί και των δύο κομμάτων θα υποστούν τις συνέπειες στις εκλογές του επόμενου έτους και το κοινό θα γίνει ακόμη πιο δυσαρεστημένο με την κατάσταση των πραγμάτων. Αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη γενιά πολιτικών που θα υποσχεθούν να ανατρέψουν το status quo.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 02.10.25

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
Reunion 02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκύλος: Το περιλαίμιο και τα κρεμαστά «αξεσουάρ» – Τι σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία και την ψυχολογία του
Προς αποφυγήν 02.10.25

Είναι καλή ιδέα να φοράτε στον σκύλο περιλαίμιο και κουδουνάκια μέσα στο σπίτι; – Μήπως να το ξανασκεφτείτε;

Ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι το περιλαίμιο και τα «εξαρτήματα αμφίεσης», μπορεί να βλάψουν τον σκύλο όταν τα φορά μέσα στο σπίτι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν
Στεγαστική Κρίση 02.10.25

Ενοίκια: Πώς σχολιάζει η αγορά τις τρεις νέες παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές – Εκτός συζήτησης το πλαφόν

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα από ενοίκια, σε πρώην κλειστά ακίνητα. Θετικά μέτρα, αλλά δε λύνουν τη στεγαστική κρίση, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
Στις 13:00 η απολογία 02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Champions League 02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Σύνταξη
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
Champions League 02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

Σύνταξη
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
Στην Άρτα 02.10.25

«Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» - Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
