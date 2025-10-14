ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Mια σειρά υπηρεσιών επηρεάζεται από την κίνηση του Λευκού Οίκου να απολύσει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του ομοσπονδιακού κλεισίματος (shutdown), συμπεριλαμβανομένων γραφείων που επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της κοινότητας, στη μείωση της χημικής ρύπανσης και στην υποστήριξη της ειδικής εκπαίδευσης.

Οι ηγέτες των συνδικάτων και οι ομάδες υπεράσπισης προσπαθούν να κατανοήσουν τον πιθανό αντίκτυπο των μειώσεων προσωπικού της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες κάλυπταν περισσότερες από μισή ντουζίνα υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Παιδείας και της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τις περικοπές ως «Δημοκρατικού προσανατολισμού», αλλά ορισμένα από τα γραφεία που αντιμετωπίζουν μειώσεις ισχύος, γνωστά ως RIF, έχουν λάβει διακομματική υποστήριξη στο παρελθόν. Οι νομοθέτες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις μειώσεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Κοινοτικής Ανάπτυξης (CDFI) του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες για κοινότητες χαμηλού εισοδήματος.

Το ταμείο αποτέλεσε αντικείμενο διακομματικής επιστολής υποστήριξης τον Μάρτιο, την οποία υπέγραψαν 10 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.

Ραβασάκια απολύσεων

Τα γραφεία του Κογκρέσου που ενημερώθηκαν για την απόφαση ανέφεραν ότι και τα 83 μέλη του προσωπικού του ταμείου έλαβαν ειδοποιήσεις RIF, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους ότι θα απομακρυνθούν από την ομοσπονδιακή υπηρεσία με ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου. Οι αξιωματούχοι του Κογκρέσου σημείωσαν ότι το έργο του CDFI έχει ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με κάθε ομοσπονδιακό δολάριο που παρέχεται από το ταμείο να φέρνει τουλάχιστον 8 δολάρια σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) έστειλε ειδοποιήσεις την Παρασκευή σε 20 έως 30 υπαλλήλους σε προγράμματα που συνεργάζονται με επιχειρήσεις για τη μείωση της χημικής ρύπανσης στη διαδικασία παραγωγής, καθώς και σε ένα γραφείο για την ανακύκλωση πλαστικών και την ανάκτηση σπάνιων γαιών και άλλων υλικών από μπαταρίες και ηλεκτρονικά ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της υπηρεσίας. Οι ειδοποιήσεις δεν διευκρίνιζαν ημερομηνία έναρξης.

Για όλα φταίνε οι Δημοκρατικοί

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί επέλεξαν να κλείσουν την κυβέρνηση και οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Εάν θέλουν να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση, μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε στην Wall Street Journal η γραμματέας Τύπου της EPA, Κάρολιν Χόλραν.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας υπέβαλε μια λίστα 300 υπαλλήλων πριν από αρκετές εβδομάδες στην μητρική της υπηρεσία, το Υπουργείο Εμπορίου, εν αναμονή απολύσεων, ωστόσο δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ειδοποιήσεις RIF, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της NOAA.

Αξιωματούχοι των εκπαιδευτικών συνδικάτων δήλωσαν ότι οι περικοπές του Υπουργείου Παιδείας σε περισσότερους από 450 υπαλλήλους επικεντρώθηκαν στο Γραφείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων και στο Γραφείο Ειδικής Αγωγής και Υπηρεσιών Αποκατάστασης.

Η Μπέκι Πρινγκλ, πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Εκπαίδευσης, του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου της χώρας σε αριθμό μελών, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι μαθητές θα «επωμιστούν το κύριο βάρος των συνεπειών. Εποπτεία της ειδικής εκπαίδευσης, επιχορηγήσεις σε σχολεία με υψηλές ανάγκες, προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων. Τέλος».

Η συνέχιση του κλεισίματος ενέχει και άλλες απολύσεις

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, σε εμφάνισή του την Κυριακή στο Fox News, δήλωσε ότι εάν το κλείσιμο συνεχιστεί, περισσότερα ομοσπονδιακά γραφεία θα μπορούσαν να δουν μειώσεις. «Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι περικοπές», δήλωσε ο Βανς, ρίχνοντας το φταίξιμο για το κλείσιμο και τις επώδυνες και δυσάρεστες απολύσεις στους Δημοκρατικούς.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απολύσεις την περασμένη εβδομάδα σε απάντηση στο κλείσιμο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση στους Δημοκρατικούς για να τερματίσουν την αντιπαράθεση στο Κογκρέσο σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας δεν έχουν συγκεντρώσει τις 60 ψήφους που απαιτούνται για να προωθήσουν το προσωρινό νομοσχέδιο δαπανών τους, το οποίο θα κρατούσε την κυβέρνηση ανοιχτή μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να παράσχουν αυτές τις ψήφους μέχρι οι Ρεπουμπλικάνοι να διαπραγματευτούν μια συμφωνία μαζί τους για την παροχή χρηματοδότησης για επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας λόγω πανδημίας που έχουν προγραμματιστεί να λήξουν στο τέλος του έτους.

Μετά τις περικοπές της Παρασκευής, η κυβέρνηση άλλαξε πορεία στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, επαναπροσλαμβάνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους που συμμετείχαν στις απολύσεις. Ο Εθνικός Συνασπισμός Δημόσιας Υγείας, μια ομάδα που εκπροσωπεί τους απολυμένους υπαλλήλους του CDC, εκτίμησε ότι 1.300 εργαζόμενοι απολύθηκαν την Παρασκευή, αλλά η ομάδα δήλωσε ότι περίπου 700 υπάλληλοι επαναπροσλήφθηκαν το Σάββατο.

πηγή: ΟΤ