Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 22:56

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Spotlight

Mια σειρά υπηρεσιών επηρεάζεται από την κίνηση του Λευκού Οίκου να απολύσει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του ομοσπονδιακού κλεισίματος (shutdown), συμπεριλαμβανομένων γραφείων που επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της κοινότητας, στη μείωση της χημικής ρύπανσης και στην υποστήριξη της ειδικής εκπαίδευσης.

Οι ηγέτες των συνδικάτων και οι ομάδες υπεράσπισης προσπαθούν να κατανοήσουν τον πιθανό αντίκτυπο των μειώσεων προσωπικού της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες κάλυπταν περισσότερες από μισή ντουζίνα υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Παιδείας και της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τις περικοπές ως «Δημοκρατικού προσανατολισμού», αλλά ορισμένα από τα γραφεία που αντιμετωπίζουν μειώσεις ισχύος, γνωστά ως RIF, έχουν λάβει διακομματική υποστήριξη στο παρελθόν. Οι νομοθέτες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις μειώσεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Κοινοτικής Ανάπτυξης (CDFI) του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες για κοινότητες χαμηλού εισοδήματος.

Το ταμείο αποτέλεσε αντικείμενο διακομματικής επιστολής υποστήριξης τον Μάρτιο, την οποία υπέγραψαν 10 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές.

Ραβασάκια απολύσεων

Τα γραφεία του Κογκρέσου που ενημερώθηκαν για την απόφαση ανέφεραν ότι και τα 83 μέλη του προσωπικού του ταμείου έλαβαν ειδοποιήσεις RIF, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους ότι θα απομακρυνθούν από την ομοσπονδιακή υπηρεσία με ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου. Οι αξιωματούχοι του Κογκρέσου σημείωσαν ότι το έργο του CDFI έχει ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με κάθε ομοσπονδιακό δολάριο που παρέχεται από το ταμείο να φέρνει τουλάχιστον 8 δολάρια σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) έστειλε ειδοποιήσεις την Παρασκευή σε 20 έως 30 υπαλλήλους σε προγράμματα που συνεργάζονται με επιχειρήσεις για τη μείωση της χημικής ρύπανσης στη διαδικασία παραγωγής, καθώς και σε ένα γραφείο για την ανακύκλωση πλαστικών και την ανάκτηση σπάνιων γαιών και άλλων υλικών από μπαταρίες και ηλεκτρονικά ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της υπηρεσίας. Οι ειδοποιήσεις δεν διευκρίνιζαν ημερομηνία έναρξης.

Για όλα φταίνε οι Δημοκρατικοί

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί επέλεξαν να κλείσουν την κυβέρνηση και οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Εάν θέλουν να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση, μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε στην Wall Street Journal η γραμματέας Τύπου της EPA, Κάρολιν Χόλραν.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας υπέβαλε μια λίστα 300 υπαλλήλων πριν από αρκετές εβδομάδες στην μητρική της υπηρεσία, το Υπουργείο Εμπορίου, εν αναμονή απολύσεων, ωστόσο δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ειδοποιήσεις RIF, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της NOAA.

Αξιωματούχοι των εκπαιδευτικών συνδικάτων δήλωσαν ότι οι περικοπές του Υπουργείου Παιδείας σε περισσότερους από 450 υπαλλήλους επικεντρώθηκαν στο Γραφείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Γραφείο Πολιτικών Δικαιωμάτων και στο Γραφείο Ειδικής Αγωγής και Υπηρεσιών Αποκατάστασης.

Η Μπέκι Πρινγκλ, πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Εκπαίδευσης, του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου της χώρας σε αριθμό μελών, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι μαθητές θα «επωμιστούν το κύριο βάρος των συνεπειών. Εποπτεία της ειδικής εκπαίδευσης, επιχορηγήσεις σε σχολεία με υψηλές ανάγκες, προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων. Τέλος».

ΗΠΑ

Η συνέχιση του κλεισίματος ενέχει και άλλες απολύσεις

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, σε εμφάνισή του την Κυριακή στο Fox News, δήλωσε ότι εάν το κλείσιμο συνεχιστεί, περισσότερα ομοσπονδιακά γραφεία θα μπορούσαν να δουν μειώσεις. «Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι περικοπές», δήλωσε ο Βανς, ρίχνοντας το φταίξιμο για το κλείσιμο και τις επώδυνες και δυσάρεστες απολύσεις στους Δημοκρατικούς.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απολύσεις την περασμένη εβδομάδα σε απάντηση στο κλείσιμο, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση στους Δημοκρατικούς για να τερματίσουν την αντιπαράθεση στο Κογκρέσο σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας δεν έχουν συγκεντρώσει τις 60 ψήφους που απαιτούνται για να προωθήσουν το προσωρινό νομοσχέδιο δαπανών τους, το οποίο θα κρατούσε την κυβέρνηση ανοιχτή μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να παράσχουν αυτές τις ψήφους μέχρι οι Ρεπουμπλικάνοι να διαπραγματευτούν μια συμφωνία μαζί τους για την παροχή χρηματοδότησης για επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας λόγω πανδημίας που έχουν προγραμματιστεί να λήξουν στο τέλος του έτους.

Μετά τις περικοπές της Παρασκευής, η κυβέρνηση άλλαξε πορεία στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, επαναπροσλαμβάνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους που συμμετείχαν στις απολύσεις. Ο Εθνικός Συνασπισμός Δημόσιας Υγείας, μια ομάδα που εκπροσωπεί τους απολυμένους υπαλλήλους του CDC, εκτίμησε ότι 1.300 εργαζόμενοι απολύθηκαν την Παρασκευή, αλλά η ομάδα δήλωσε ότι περίπου 700 υπάλληλοι επαναπροσλήφθηκαν το Σάββατο.

πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.10.25

Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την συνάντησή με τον πρόεδρο της Αργεντινής, πως αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουν οι ΗΠΑ. Δέχεται ρόλο αστυνόμευσης της Χαμάς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής
«Εφεδρείες» 14.10.25

Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές - Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής

Προϋπολογισμός μερικής αναδιπλωσης και κινήσεις επιβίωσης από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σανίδα σωτηρίας οι Σοσιαλιστές προσφέρουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας για να μην περάσουν οι προτάσεις δυσπιστίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ
«Παντρέψουμε.com» 14.10.25

Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ

Μια νέα υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίνει την δυνατότητα νόμιμου γάμου ακόμα και με τις πιτζάμες σας, με μόλις 217 δολάρια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25 Upd: 19:00

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση, η στάση των Σοσιαλιστών

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)
Μπάσκετ 14.10.25

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague
Μπάσκετ 14.10.25

Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο κι έτσι ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 82-78 για την 4η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη 2η ήττα του στην διοργάνωση. και πρώτη εντός έδρας.

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.10.25

Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την συνάντησή με τον πρόεδρο της Αργεντινής, πως αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουν οι ΗΠΑ. Δέχεται ρόλο αστυνόμευσης της Χαμάς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)
Μπάσκετ 14.10.25

Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους» (vid)

Ο Άρης το πάλεψε μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου στη Σλοβενία (64-57), ωστόσο στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις κι έτσι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup με 80-59 από την Τσεντεβίτα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

