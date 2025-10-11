Μπαράζ αναστολών στα μουσεία των ΗΠΑ: Παραλύει ο πολιτισμός εν μέσω κυβερνητικού shutdown

Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να πλήττει σοβαρά τον πολιτισμό. Καθώς το shutdown εισέρχεται στην τρίτη του εβδομάδα, όλο και περισσότερα μουσεία αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους, ακυρώνοντας εκδηλώσεις και προγραμματισμένες εκθέσεις.

Στην Ουάσινγκτον, το Εθνικό Αρχείο, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, το Μνημείο του Ουάσινγκτον και ο Βοτανικός Κήπος παραμένουν κλειστά από την πρώτη κιόλας ημέρα της αναστολής, ενώ έχουν διακοπεί και οι ξεναγήσεις στο Καπιτώλιο και στο Πεντάγωνο.

Ένα ακόμη «θύμα», όπως μετέδωσε το ARTNews, είναι η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων (National Portrait Gallery), η οποία ανακοίνωσε την αναβολή των εκδηλώσεων που συνόδευαν την έκθεση «The Outwin 2025: American Portraiture Today», η οποία επρόκειτο να ανοίξει στις 18 Οκτωβρίου. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, με επιστολή του αναπληρωτή διευθυντή Έλλιοτ Γκρούμπερ προς τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

Η Πινακοθήκη ανήκει στο Ίδρυμα Smithsonian. Οι εγκαταστάσεις του ινστιτούτου, που περιλαμβάνουν 21 μουσεία και έναν ζωολογικό κήπο, συνεχίζουν προσωρινά να λειτουργούν χάρη σε αποθεματικά προηγούμενων ετών, ωστόσο αν η αναστολή παραταθεί πέραν της 11ης Οκτωβρίου, και αυτές θα αναγκαστούν να κλείσουν, προκαλώντας απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα.

Το «λουκέτο» στην Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης

Ήδη από την 1η Οκτωβρίου έχει κλείσει η Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης (National Gallery of Art), όπου φιλοξενούνται έργα του Αμερικανού καλλιτέχνη Ντάριο Ρομπλέτο. Ανάμεσά τους, η ταινία «Until We Are Forged: Hymns for the Elements», διάρκειας 45 λεπτών, που δημιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση «Little Beasts: Art, Wonder, and the Natural World», καθώς και το γλυπτό του 2017 «Small Crafts on Sisyphean Seas», που εκτίθεται στο δυτικό κτίριο του μουσείου.

Ο Ρομπλέτο δήλωσε στο περιοδικό Glasstire ότι ένιωσε «υπερηφάνεια» για το γεγονός ότι συμμετείχε σε ένα δημόσιο ίδρυμα που «παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στην τέχνη σε μια εποχή όπου η κυβέρνηση φαίνεται να απομακρύνεται από τις αξίες της φροντίδας και της ενσυναίσθησης».

«Η ταινία μου είναι ένα είδος ερωτικής επιστολής προς την πράξη της φροντίδας, που το μουσείο ενσαρκώνει κόντρα στο κυρίαρχο πολιτικό κλίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το κλείσιμο, ο καλλιτέχνης διατηρεί την ελπίδα ότι το μουσείο θα επαναλειτουργήσει σύντομα, ώστε το κοινό να μπορέσει να απολαύσει ξανά τα έργα πριν από τη λήξη της έκθεσης στις 2 Νοεμβρίου.

Ανάλογες εικόνες παρατηρούνται και εκτός της πρωτεύουσας

Σύμφωνα με το ARTNews, στη Φιλαδέλφεια, χώροι εθνικής σημασίας όπως το Κέντρο της Καμπάνας της Ελευθερίας, η Αίθουσα της Ανεξαρτησίας και το Μουσείο Μπέντζαμιν Φράνκλιν έχουν κλείσει τις πόρτες τους για το κοινό, ενώ στο Σεντ Λούις ανεστάλη η λειτουργία του τραμ που οδηγεί στην εξέδρα παρατήρησης του Gateway Arch. Παρότι ορισμένα μνημεία, όπως το Όρος Ράσμορ ή το Μνημείο του Περλ Χάρμπορ, παραμένουν προσβάσιμα, η έλλειψη προσωπικού, η αναστολή εκδηλώσεων και η μείωση των υπηρεσιών καθιστούν τη λειτουργία των περισσότερων πολιτιστικών θεσμών αβέβαιη και εξαιρετικά εύθραυστη.

Το παρατεταμένο shutdown έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας όχι μόνο μουσεία και εθνικά πάρκα, αλλά και χιλιάδες εργαζομένους του δημόσιου τομέα που παραμένουν σε αναγκαστική άδεια χωρίς αποδοχές.