«Λουκέτο» στην Εθνική Πινακοθήκη των ΗΠΑ βάζει το shutdown

Η Εθνική Πινακοθήκη στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει προσωρινά κλειστή λόγω της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, η Εθνική Πινακοθήκη θα είναι κλειστή για το κοινό και όλα τα προγράμματα ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το μουσείο σε επίσημη ανακοίνωση.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο μουσείο της αμερικανικής πρωτεύουσας που διακόπτει τη λειτουργία του εξαιτίας του shutdown. Το Ίδρυμα Smithsonian, το οποίο διαχειρίζεται δεκάδες μουσεία στην Ουάσιγκτον και σε άλλες πολιτείες, χρησιμοποιεί ίδιους οικονομικούς πόρους προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό τουλάχιστον έως τη Δευτέρα.

View this post on Instagram A post shared by The Associated Press (AP) (@apnews)

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λήξει η αναστολή λειτουργίας. Η προηγούμενη, η μεγαλύτερη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, διήρκεσε 35 ημέρες, ξεκινώντας τον Δεκέμβριο του 2018, και είχε αφήσει πολλούς εργαζομένους του Smithsonian απλήρωτους.

Αν η τωρινή αναστολή παραταθεί, είναι πιθανό να επηρεαστεί το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Εθνικής Πινακοθήκης. Για τις 18 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια της μεγαλύτερης έκθεσης αυστραλιανής ιθαγενικής τέχνης που έχει παρουσιαστεί ποτέ εκτός Αυστραλίας, με 200 έργα δανεισμένα από την Εθνική Πινακοθήκη της Βικτώριας στη Μελβούρνη.

Αν και στην ιστοσελίδα του μουσείου έχουν ανακοινωθεί ακυρώσεις διαφόρων εκδηλώσεων, η συγκεκριμένη έκθεση εξακολουθεί να εμφανίζεται προγραμματισμένη για την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξής της.

Σύμφωνα με το Art News, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη επιτεθεί στο Smithsonian, συνήθως αποφεύγει να σχολιάσει την Εθνική Πινακοθήκη, η οποία χρηματοδοτείται από συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Ωστόσο, το μουσείο έχει επηρεαστεί από τις πολιτικές του: τα προγράμματα διαφορετικότητας ανεστάλησαν έπειτα από εκτελεστικό διάταγμα που καταδίκαζε τις πρωτοβουλίες DEI, ενώ η διευθύντριά του, Κέιγουιν Φέλντμαν, είχε συναντηθεί νωρίτερα φέτος με τον Έλον Μασκ, όταν εκείνος εξακολουθούσε να ηγείται της DOGE.