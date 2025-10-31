ΗΠΑ: Θα αυξηθούν τα προβλήματα στα αεροδρόμια λόγω του shutdown
O υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ αναμένει περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων τις επόμενες ημέρες
Δε φαίνεται να έχουν τέλος τα προβλήματα στην καθημερινότητα των Αμερικανών καθώς το αμερικανικό δημόσιο συνεχίζει να έχει «κατεβασμένα ρολά» με το shutdown να δημιουργεί αναστάστωση ακόμα και στα αεροδρόμια της χώρας.
Μάλιστα ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει περισσότερες καθυστερήσεις πτήσεων τις επόμενες ημέρες, καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης φτάνει στην 31η ημέρα του.
«Με αφορμή αυτό το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι θα δείτε ακόμη περισσότερες διαταραχές στον εναέριο χώρο», δήλωσε ο Ντάφι στην εκπομπή «America’s Newsroom» του Fox News.
Την Πέμπτη, οι ελλείψεις προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσαν χάος στις πτήσεις στα αεροδρόμια του Ορλάντο, του Ντάλας/Φορτ Γουόρθ και της Ουάσινγκτον λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
Το shutdown έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 αξιωματικούς της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται.
Αγωνία για τα επιδόματα διατροφής
Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε προ ημερών ότι τα επιδόματα διατροφής στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας δεν θα καταβληθούν τον επόμενο μήνα, εν μέσω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Η διακοπή λειτουργίας βρίσκεται πλέον στην 31η ημέρα, με τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο να παραμένουν σε αδιέξοδο σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και επαναλειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Οπως αναφέρει το Politico με βάση ενα σημείωμα που έλαβε, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα χρησιμοποιήσει τα έκτακτα κονδύλια για να πληρώσει τα ομοσπονδιακά επιδόματα διατροφής, θέτοντας σε κίνδυνο τα επιδόματα που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου για σχεδόν 42 εκατομμύρια Αμερικανούς που εξαρτώνται από το μεγαλύτερο πρόγραμμα καταπολέμησης της πείνας της χώρας.
