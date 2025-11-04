newspaper
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Κόσμος 04 Νοεμβρίου 2025 | 21:19

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

O υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο του «χάους» στην εναέρια κυκλοφορία και εν γένει στις αερομεταφορές, με εν μέρει κλεισίματα του εναέριου χώρου, εάν η δημοσιονομική «παράλυση» παραταθεί και την επόμενη εβδομάδα.

«Θα δείτε ένα γενικευμένο χάος», δήλωσε ο Σον Ντάφι. «Θα δείτε μαζικές καθυστερήσεις πτήσεων. Θα δείτε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων. Και θα δείτε, πιθανόν, να κλείνουν ορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου, επειδή απλά δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε, ελλείψει ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», είπε σε μια συνέντευξη Τύπου στη Φιλαδέλφεια, επιρρίπτοντας ευθύνες στους Δημοκρατικούς για τη συνέχιση του «shutdown».

Οι αερομεταφορές στις ΗΠΑ έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με καθυστερήσεις σε δεκάδες χιλιάδες πτήσεις τον τελευταίο μήνα. Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Μεταφορών αποτελούν την πιο επιτακτική προειδοποίηση σχετικά με τις επερχόμενες επιπτώσεις από την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Οι αερομεταφορές παραμένουν σε χάος – Οι Ρεπουμπλικανοί δεν διαπραγματεύονται

Με την αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ να διανύει ήδη την 35η ημέρα της, η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) αποφάσισε καθυστερήσεις σε πτήσεις και σήμερα. Οι αεροπορικές εταιρείες λένε πως αυτήν την εβδομάδα 3,2 εκατομμύρια επιβάτες έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της απουσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ο διοικητής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Varney & Co» του Fox Business πως στα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια που υπάγονται στην υπηρεσία «το 20-40% των ελεγκτών δεν έρχεται στη δουλειά».

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους ότι δεν διαπραγματεύονται μαζί τους για την επαναφορά της λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Το «shutdown» έχει οξύνει τις ελλείψεις προσωπικού, υποχρεώνοντας 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 αξιωματούχος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών να εργάζονται αμισθί.

Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

