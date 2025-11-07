ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Τουλάχιστον 40 αεροδρόμια των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν από την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οποία προκλήθηκε από το «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχει καλέσει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους 4% από σήμερα Παρασκευή με προοπτική να φτάσουν το 10% έως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αν δεν βρεθεί λύση στο αδιέξοδο στο Κογκρέσο για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

Όσο πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών, όλο και περισσότεροι θα θέλουν να ταξιδέψουν

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, οι περικοπές πτήσεων είναι απαραίτητες. Είπε ότι η πίεση στο εθνικό σύστημα εναέριου χώρου έχει φτάσει σε σημείο όπου δεν είναι πλέον ασφαλές να λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα. Ωστόσο προειδοποίησε ότι αναμένεται «μαζικό χάος» εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι των ομοσπονδιακών υπηρεσιών βρίσκονται υπό αυξανόμενη οικονομική πίεση, καθώς δεν μπορούν να πληρωθούν.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ επισήμανε ότι όσο μειώνεται η κίνηση στην εναέρια κυκλοφορία τόσο θα ακυρώνονται πτήσεις. Και σημείωσε ότι το «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «θα οδηγήσει σε περισσότερες ακυρώσεις». Και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε «μαζικό χάος» προκύψει, παρόλο που το κλείσιμο είναι αποτέλεσμα της άρνησης τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών να συναινέσουν στις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Εκατοντάδες πτήσεις καθημερινά

Από σήμερα, Παρασκευή, οι αεροπορικές εταιρείες American Airlines και United Airlines δήλωσαν ότι θα ακυρώσουν η καθεμία περισσότερες από 200 πτήσεις την ημέρα. Η Delta Air Lines σχεδιάζει να ακυρώσει περίπου 170 και η Southwest Airlines περίπου 120.

Οι μειώσεις τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ατλάντα, του Ντάλας, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες.

«Βλέπουμε σημάδια πίεσης στο σύστημα, επομένως μειώνουμε προληπτικά τον αριθμό των πτήσεων για να διασφαλίσουμε ότι ο αμερικανικός λαός θα συνεχίσει να πετάει με ασφάλεια», δήλωσε ο Μπράιαν Μπέντφορντ, διοικητής της FAA.

Φόβος για χάος

Αυτό που ανησυχεί τις αρμόδιες για την αεροπορία αρχές είναι το χάος που μπορεί να προκύψει στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες. Η περίοδος του Νοεμβρίου είναι εποχή αιχμής, ενώ όσο πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα θέλουν να ταξιδέψουν για να βρεθούν με τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «μείωσης λειτουργιών» που ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών και η FAA, ξεκινούν με 4% από σήμερα Παρασκευή. Την Τρίτη θα φτάσουν το 6%, το 8% μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και στο 10% μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Εργαζόμενοι άνευ αποδοχών…

Καθώς η μεγαλύτερη σε διάρκεια αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ συνεχίζεται, πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να εργάζονται άνευ αποδοχών.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης έχει προκαλέσει ελλείψεις έως και 3.000 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ενώ τουλάχιστον 11.000 δεν αμείβονται παρά το γεγονός ότι το έργο τους «κρίσιμο». Καθώς βρίσκονται υπό πίεση διότι δεν πληρώνονται, πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να δηλώνουν ασθένεια.

Την Τετάρτη, εξαιτίας της υπολειτουργίας των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, περισσότερες από 4.500 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, περισσότερες από 800 διεθνείς πτήσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ είχαν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Τα δεδομένα έδειξαν ότι περίπου τέσσερις στις πέντε ακυρώσεις παγκοσμίως σχετίζονταν με τις ΗΠΑ.