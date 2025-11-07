newspaper
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 16:57

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Τουλάχιστον 40 αεροδρόμια των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν από την έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οποία προκλήθηκε από το «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχει καλέσει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους 4% από σήμερα Παρασκευή με προοπτική να φτάσουν το 10% έως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αν δεν βρεθεί λύση στο αδιέξοδο στο Κογκρέσο για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

Όσο πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών, όλο και περισσότεροι θα θέλουν να ταξιδέψουν

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, οι περικοπές πτήσεων είναι απαραίτητες. Είπε ότι η πίεση στο εθνικό σύστημα εναέριου χώρου έχει φτάσει σε σημείο όπου δεν είναι πλέον ασφαλές να λειτουργεί με πλήρη δυναμικότητα. Ωστόσο προειδοποίησε ότι αναμένεται «μαζικό χάος» εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι των ομοσπονδιακών υπηρεσιών βρίσκονται υπό αυξανόμενη οικονομική πίεση, καθώς δεν μπορούν να πληρωθούν.

REUTERS/David ‘Dee’ Delgado/File Photo

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ επισήμανε ότι όσο μειώνεται η κίνηση στην εναέρια κυκλοφορία τόσο θα ακυρώνονται πτήσεις. Και σημείωσε ότι το «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης «θα οδηγήσει σε περισσότερες ακυρώσεις». Και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε «μαζικό χάος» προκύψει, παρόλο που το κλείσιμο είναι αποτέλεσμα της άρνησης τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών να συναινέσουν στις ομοσπονδιακές δαπάνες.

Εκατοντάδες πτήσεις καθημερινά

Από σήμερα, Παρασκευή, οι αεροπορικές εταιρείες American Airlines και United Airlines δήλωσαν ότι θα ακυρώσουν η καθεμία περισσότερες από 200 πτήσεις την ημέρα. Η Delta Air Lines σχεδιάζει να ακυρώσει περίπου 170 και η Southwest Airlines περίπου 120.

Οι μειώσεις τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ατλάντα, του Ντάλας, της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες.

«Βλέπουμε σημάδια πίεσης στο σύστημα, επομένως μειώνουμε προληπτικά τον αριθμό των πτήσεων για να διασφαλίσουμε ότι ο αμερικανικός λαός θα συνεχίσει να πετάει με ασφάλεια», δήλωσε ο Μπράιαν Μπέντφορντ, διοικητής της FAA.

Φόβος για χάος

Αυτό που ανησυχεί τις αρμόδιες για την αεροπορία αρχές είναι το χάος που μπορεί να προκύψει στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες. Η περίοδος του Νοεμβρίου είναι εποχή αιχμής, ενώ όσο πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα θέλουν να ταξιδέψουν για να βρεθούν με τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «μείωσης λειτουργιών» που ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών και η FAA, ξεκινούν με 4% από σήμερα Παρασκευή. Την Τρίτη θα φτάσουν το 6%, το 8% μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και στο 10% μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Εργαζόμενοι άνευ αποδοχών…

Καθώς η μεγαλύτερη σε διάρκεια αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ συνεχίζεται, πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να εργάζονται άνευ αποδοχών.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης έχει προκαλέσει  ελλείψεις έως και 3.000 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ενώ τουλάχιστον 11.000 δεν αμείβονται παρά το γεγονός ότι το έργο τους «κρίσιμο». Καθώς βρίσκονται υπό πίεση διότι δεν πληρώνονται, πολλοί εργαζόμενοι συνεχίζουν να δηλώνουν ασθένεια.

Την Τετάρτη, εξαιτίας της υπολειτουργίας των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, περισσότερες από 4.500 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, περισσότερες από 800 διεθνείς πτήσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ είχαν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Τα δεδομένα έδειξαν ότι περίπου τέσσερις στις πέντε ακυρώσεις παγκοσμίως σχετίζονταν με τις ΗΠΑ.

Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Καράκας – Τρεις νεκροί από νέο χτύπημα των ΗΠΑ
Αυξάνεται η ένταση 07.11.25

«Η Ρωσία θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Βενεζουέλας για βοήθεια» - Τρεις νεκροί από χτύπημα των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η Βενεζουέλα έχει ζητήσει από τη συμμαχική Ρωσία στρατιωτική υποστήριξη καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές δυνάμεις στην Καραϊβική

Σύνταξη
Ινδονησία: Επίθεση σε τζαμί τραυμάτισε 55 ανθρώπους – Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης
Σε σχολικό συγκρότημα 07.11.25

Επίθεση σε τζαμί στην Ινδονησία τραυμάτισε 55 ανθρώπους - Εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης

Ένα τζαμί σε σχολικό συγκρότημα έγινε στόχος επίθεσης στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα 55 άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο φερόμενος ως δράστης υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Σύνταξη
Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας
Κόσμος 07.11.25

Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής Novo Nordisk, στεκόταν κοντά στον Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξαφνικά λιποθύμησε.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Little Shelter» που δραστηριοποιείται στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με το σχετικό λογότυπο να φιλοξενείται στη φανέλα των «πρασίνων».

Σύνταξη
Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Ελλάδα 07.11.25

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»

Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
Δήλωση Τσουκαλά 07.11.25

ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Κρήτη 07.11.25

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 07.11.25

Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη

«Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
