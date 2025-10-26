Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown
Οι πτήσεις προς το LAX διακόπηκαν προσωρινά την Κυριακή, καθώς η FAA ανέφερε έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας -FAA (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες διακόπηκαν το πρωί της Κυριακής λόγω έλλειψης προσωπικού σε μια εγκατάσταση διαχείρισης κυκλοφορίας της νότιας Καλιφόρνια, όπως επισημαίνει το NBC News.
Η FAA εξέδωσε προσωρινή διακοπή πτήσεων σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, αμέσως μετά την πρόβλεψη του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ότι οι ταξιδιώτες θα αντιμετωπίσουν περισσότερες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της χώρας εργάζονται χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Sunday Morning Futures» του Fox News, ο Ντάφι δήλωσε ότι όλο και περισσότεροι ελεγκτές δηλώνουν άρρωστοι, καθώς τα οικονομικά προβλήματα επιδεινώνουν το άγχος μιας ήδη απαιτητικής εργασίας.
Οι ελεγκτές έχουν εξαντληθεί λέει ο αρμόδιος υπουργός – Τι συμβαίνει σε άλλα αεροδρόμια
«Μόλις χθες, … είχαμε 22 περιπτώσεις έλλειψης προσωπικού. Αυτός είναι ένας από τους υψηλότερους αριθμούς που έχουμε δει στο σύστημα από την έναρξη της διακοπής λειτουργίας. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι οι ελεγκτές έχουν εξαντληθεί», είπε.
Η FAA ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη με προορισμό το Λος Άντζελες κρατήθηκαν στα αεροδρόμια αναχώρησης από τις 11:42 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, προκαλώντας καθυστερήσεις κατά μέσο όρο μίας ώρας και 40 λεπτών.
Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι αναμένει να άρει την απαγόρευση απογείωσης στις 1:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, αλλά ενδέχεται να συνεχίσει να περιορίζει την κυκλοφορία προς το αεροδρόμιο LAX.
Η έλλειψη προσωπικού προκάλεσε επίσης διαταραχές στις απογειώσεις και τις αφίξεις την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ και στο Αεροδρόμιο Τέιτμπορο, καθώς και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σάουθγουεστ Φλόριντα στο Φορτ Μάγιερς της Φλόριντα, σύμφωνα με την FAA.
