Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Τραμπ: Ασυνήθιστη διενέργεια συνεδρίου των ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Ασυνήθιστη διενέργεια συνεδρίου των ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026

Ξαφνιάζει πάλι ο Τραμπ με την απόφασή του να διοργανώσει συνέδριο του ρεπουμπλικανικού κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Τρίτη ότι το ρεπουμπλικανικό κόμμα θα οργανώσει – κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο – συνέδριο πριν τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του φθινοπώρου του 2026, την ώρα που και οι δημοκρατικοί, τουλάχιστον κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, φέρονται να ετοιμάζονταν να κάνουν το ίδιο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ρεπουμπλικάνοι θα οργανώσουν συνέδριο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για να επιδείξουν τα σπουδαία επιτεύγματά μας»

Στην πρόσφατη αμερικανική ιστορία, τα δυο μεγάλα κόμματα δεν οργανώνουν συνέδρια παρά μόνο για να δώσουν το χρίσμα στους υποψηφίους τους στις προεδρικές εκλογές, κάθε τέσσερα χρόνια.

«Οι ρεπουμπλικάνοι θα οργανώσουν συνέδριο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για να επιδείξουν τα σπουδαία επιτεύγματά μας», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, υποσχόμενος «συναρπαστική» γιορτή.

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση εξέταζε ήδη το ενδεχόμενο να κάνει κάτι ανάλογο.

Διάφορες «επιλογές» βρίσκονται «πάνω στο τραπέζι για την επόμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης μεγάλης συγκέντρωσης», είπε για παράδειγμα εκπρόσωπος της παράταξης στον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Hill.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα ελέγχει σήμερα και τα δυο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, αλλά με οριακές πλειοψηφίες.

Εκλογικές αλχημείες

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2026, όταν διακυβεύονται η πλήρης σύνθεση της κάτω Βουλής και το ένα τρίτο των εδρών της άνω, έχει καίρια σημασία για το δεύτερο μισό της θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου, μολονότι ο μεγιστάνας κυβερνά κατά τρόπο που εμπλέκει τους κοινοβουλευτικούς όσο το δυνατόν σπανιότερα και λιγότερο.

Εξάλλου, ενόψει των «midterms», διεξάγεται επίσης ήδη άγρια μάχη, πολιτικής και διοικητικής φύσης, σε συγκεκριμένες πολιτείες, για τις εκλογικές περιφέρειες — που εν πολλοίς θα κρίνουν εκ των προτέρων την έκβαση των προσεχών και επόμενων αναμετρήσεων.

Στο Τέξας για παράδειγμα υιοθετήθηκε νέος εκλογικός χάρτης, με σκοπό να διατηρηθεί η κυριαρχία των συντηρητικών στην τεράστια πολιτεία του αμερικανικού νότου, με ενθουσιώδεις ευλογίες του προέδρου Τραμπ.

Eτσι, τομείς όπου κατοικούν λατινοαμερικανοί ή αφροαμερικανοί κατατμήθηκαν κι εντάχθηκαν σε περιφέρειες όπου είναι εγγυημένες οι νίκες της δεξιάς, για να αποδυναμωθεί η ψήφος στους δημοκρατικούς.

Οι ρεπουμπλικάνοι ευελπιστούν έτσι να εξασφαλίσουν άλλες πέντε έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στο οχυρό τους, στην Καλιφόρνια, οι δημοκρατικοί αποφάσισαν να ανταποδώσουν τα ίσα.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ χάραξε νέο εκλογικό χάρτη που ενδέχεται να εξασφαλίσει στην παράταξή του ακόμη πέντε έδρες στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή, ισοφαρίζοντας έτσι το εγχείρημα στο Τέξας ώστε να ματαιωθεί η προσπάθεια των ρεπουμπλικάνων να αποκτήσουν καθαρό προβάδισμα στο Καπιτώλιο.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

Fed: Η τρίτη εντολή και ο συναγερμός στα desk των traders ομολόγων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

inWellness
inTown
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Σουφλί 17.09.25

Παραλίγο τραγωδία σε διάβαση τρένου - Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης

Το ηχητικό σήμα που συνοδεύει την κίνηση της προστατευτικής μπάρας σε διάβαση τρένου στο Σουφλί δεν λειτουργούσε λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει σοβαρά πολίτης με προβλήματα όρασης.

Σύνταξη
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Μπάσκετ 17.09.25

Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε το μεγαλείο ψυχής του και πέρα από το γεγονός ότι έκανε μια ενωτική ανάρτηση, θέλοντας να τελειώσει την κόντρα με τον Αλπερέν Σενγκούν, ζήτησε και συγνώμη για σχόλιο που έκανε για τις τουρκικές σημαίες στα social media.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4: Μυθικό ματς και μυθική επιστροφή τις «Γιούβε» με δύο γκολ στις καθυστερήσεις!

Απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο, με οκτώ γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο και τη Γιουβέντους να «κλέβει» στο τέλος την ισοπαλία, παρότι η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με 2-4 στο 86'!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα
Champions League 17.09.25

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League: Με νίκες ξεκίνησαν Άρσεναλ και Ρεάλ, ήττες-σοκ για Αϊντόφεν και Μπενφίκα

Με μεγάλες νίκες ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ, την ώρα που Αϊντχόφεν και Μπενφίκα υπέστησαν ήττες σοκ εντός έδρας.

Σύνταξη
Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του
Αγωνίες προέδρων 16.09.25

Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του

Ο Μπάιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την προεδρία του, όπως άλλοι ομόλογοί του. Εταιρείες και πανεπιστήμια δεν πληρώνουν για ομιλίες του. Λόγω της αντιδημοτικότητάς του και για τον φόβο του Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
Κόσμος 16.09.25

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο

Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, το 19ο πακέτο κυρώσεων, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται γρήγορη απεμπλοκή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολωνία: Κόντρα Προέδρου – Πρωθυπουργού για τα ρωσικά drones – «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»
Κόσμος 16.09.25

Πολωνία: «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια» - Άγρια κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό για τα ρωσικά drone

Κατά τη διάρκεια αναχαίτισης των «ρωσικών» drone, πύραυλος από F-16 έπεσε σε σπίτι στην Πολωνία. Οι αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία, μέχρι που πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε τι πραγματικά συνέβη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ – Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες [βίντεο]
Σοκαριστικό 16.09.25

Βίντεο: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ στη Ρωσία - Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες

Τραγωδία σε τελεφερίκ στη Ρωσία, με τις κρεμαστές καρέκλες να πέφτουν σε βράχους την ώρα που οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι δεμένοι σε αυτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
