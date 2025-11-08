newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλευρό του Τραμπ – Παγώνει την απόφαση για καταβολή επιδομάτων για αγορά τροφίμων
Κόσμος 08 Νοεμβρίου 2025 | 11:25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλευρό του Τραμπ – Παγώνει την απόφαση για καταβολή επιδομάτων για αγορά τροφίμων

To shutdown στις ΗΠΑ έχει δραματικές συνέπειες για εκατομμύρια Αμερικανούς που βασίζονται στα κοινωνικά προγράμματα για την εξασφάλιση τροφής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη χθες, Παρασκευή, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποχρεούται να καταβάλει αμέσως τα επιδόματα, που δίδονται βάσει προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας το οποίο ανεστάλη λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης, με την προσωρινή αυτή απόφαση να αφήνει εκατομμύρια Αμερικανούς στην αβεβαιότητα.

Δικαστήριο είχε αποφανθεί αυτήν την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτήσει πλήρως το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP για τον Νοέμβριο ως την Παρασκευή το βράδυ.

Είχε δώσει εντολή στην κυβέρνηση Τραμπ να αντλήσει από τα αποθεματικά για να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες, προκειμένου αυτές να διανείμουν επιδόματα σίτισης σε περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, μεταξύ των οποίων εκατομμύρια παιδιά, που εξαρτώνται από το πρόγραμμα αυτό για να αγοράσουν τρόφιμα.

Ωστόσο η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον εξέδωσε διοικητική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η διαδικασία και χορηγείται επιπλέον χρόνος για να εξεταστεί το αίτημα της κυβέρνησης.

Το μεγαλύτερο «shutdown»

Οι αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν στο μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σε διάρκεια «shutdown» που έχει προκληθεί στις ΗΠΑ, μετά την αποτυχία των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να συμφωνήσουν σε έναν νέο προϋπολογισμό μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, πράγμα που έχει επιπτώσεις στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου, στο οποίο πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, εκδόθηκε παρά τις προσπάθειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καταβάλει τις απαραίτητες πληρωμές στις πολιτείες.

«Είναι ντροπή»

Αξιωματούχοι των Δημοκρατικών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και για την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP.

«Είναι ντροπή που η κυβέρνηση επέλεξε να προσφύγει στη δικαιοσύνη αντί να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον αμερικανικό λαό», σημείωσε σε ανάρτησή της στο X η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία έχει αντιταχθεί επανειλημμένως στον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία
Κόσμος 08.11.25

Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Καθώς το Σουδάν βυθίζεται στο χάος, κάποιες χώρες θεωρούν την διαμάχη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους της χώρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες
Μπόνους πολέμου 08.11.25

Μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι και έγινε viral – Τα ουκρανικά drones που επιβραβεύουν τους στρατιώτες

Το σύστημα επίθεσης με drones επιβραβεύει τους στρατιώτες που επιτυγχάνουν χτυπήματα με πόντους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την... αγορά περισσότερων όπλων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις
Δεν πάει άλλο 08.11.25

Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ που θα τεθεί σε λίγη ώρα προς ψηφοφορία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνοντας αποφασισμένος για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο